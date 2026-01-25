मां अर्चना पूरन सिंह के साथ नहीं रहेंगे बेटे, इस कारण लिया घर छोड़ने का फैसला

पिता की बात मानते हुए आर्यमन (Aaryamann Sethi) ने तय किया कि वह बाथरूम और किचन को अभी के लिए वैसे ही छोड़ देंगे, ताकि काम मार्च के पहले हफ्ते तक पूरा हो सके। बाद में वह और योगिता साइट पर पहुंचे ताकि जल्दी से जल्दी काम करवाया जा सके। लेकिन जब कंस्ट्रक्शन टीम ने बताया कि बाथरूम और किचन को छोड़ भी दे तो घर तैयार होने में कम से कम तीन महीने लगेंगे, तो आर्यमन थोड़ा निराश हो गए। उन्होंने टीम से रिक्वेस्ट की कि जितना हो सके काम तेजी से पूरा किया जाए, ताकि वह और योगिता जल्द ही अपने नए घर में शिफ्ट हो सकें।