बॉलीवुड

बेटे और बाप की ‘टाइम-टेबल’ थ्योरी, अभिषेक बच्चन ने बताई ‘दो घड़ियां’ पहनने की अजीब वजह

Bachchan family fashion: अभिषेक बच्चन ने अपने और अपने पिता अमिताभ बच्चन के 'टाइम-टेबल' थ्योरी का खुलासा करते हुए, ये बताया है कि दो घड़ियां पहनने के पिछे की क्या वजह है…

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 06, 2025

बेटे और बाप की 'टाइम-टेबल' थ्योरी, अभिषेक बच्चन ने बताई 'दो घड़ियां' पहनने की अजीब वजह

अभिषेक बच्चन (सोर्स: X @filmfare)

Bachchan family fashion: बॉलीवुड एक्टर अभिषेक बच्चन अपने स्टाइलिश अंदाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हाल ही में मुंबई में एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान उनके डबल-वॉच लुक सभी का ध्यान खींचा है। अपनी आने वाली फिल्म के प्रमोशन के दौरान, अभिषेक दोनों कलाई पर दो लग्जरी घड़ियां पहने हुए नजर आए। ये स्टाइल स्टेटमेंट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।

अभिषेक बच्चन ने बताई 'दो घड़ियां' पहनने की अजीब वजह

फिल्मी दुनिया में ये पहली बार नहीं है कि सिर्फ उन्होंने ने ही ऐसा किया है। असल में, एक साथ दो घड़ियां पहनना बच्चन परिवार में एक ट्रेंड है और अभिषेक ने पिछले दिनों इसके पीछे की अनोखी वजह भी बताई थी। दरअसल, 2011 की PTI रिपोर्ट के अनुसार अभिषेक ने बताया कि, 'ये वाला फैशन चॉइस असल में ये दो घड़ियां पहनने का ट्रेंड मेरी मां ने शुरू किया था। जब मैं यूरोप में बोर्डिंग स्कूल में था, तो वो दोनों टाइम जोन का ध्यान रखने के लिए 2 घड़ियां पहनती थीं। बाद में, मेरे पिता ने भी इस परंपरा को अपनाया और धीरे-धीरे ये हमारे परिवार की आदत बन गई।'

पिछने दिनों KBC के एपिसोड में भी अमिताभ को दो घड़ियां पहने देखा गया था। अमिताभ बच्चन भी इस स्टाइल को अपनाते हैं, कभी-कभी तो वो दो या तीन घड़ियां भी पहनते हैं। ये बिग बी ने खुद बताया था कि, 'मैं ये मजे के लिए और कुछ अलग करने के लिए करता हूं।'

बच्चन परिवार के लिए एक प्रैक्टिकल आदत

इस पर फरवरी 2025 में अभिषेक ने दादोजी कोंडदेव स्टेडियम में माझी मुंबई और फाल्कन राइजर्स हैदराबाद के बीच ISPL मैच के बाद मुंबई में अपना जन्मदिन मनाया। जिसमें उनके पिता अमिताभ बच्चन केक कटिंग सेरेमनी में मौजूद थे और एक बार फिर दोनों को 2 घड़ियां पहने हुए देखा गया था। दरअसल, बच्चन परिवार के लिए जो एक प्रैक्टिकल आदत के तौर पर शुरू हुआ था, अलग-अलग टाइम जोन में कनेक्टेड रहना। अब एक सिग्नेचर स्टाइल बन गया है।

इतना ही नहीं, अभिषेक ने PTI इंटरव्यू में ये भी याद किया कि कैसे उनके पिता ने दो-घड़ी वाले लुक को एक कदम और आगे बढ़ाया और 2011 में अपनी फिल्म 'बुड्ढा होगा तेरा बाप' के प्रमोशन के दौरान इसे एक स्टाइल आइकन मोमेंट बना दिया। दरअसल, मेगास्टार हमेशा पब्लिक अपीयरेंस के दौरान कई घड़ियां पहनते थे, जिससे ये ट्रेंड और मजबूत हुआ। आज भी चाहे वो रेड-कार्पेट इवेंट्स हों, क्रिकेट मैच हों, या फिल्म प्रमोशन हों, अभिषेक और अमिताभ दोनों दो घड़ियां पहनना जारी रखे हुए हैं। अपनी पारिवारिक परंपरा को जिंदा रखे हुए हैं और एक बोल्ड फैशन स्टेटमेंट बना रहे हैं।

Hindi News / Entertainment / Bollywood / बेटे और बाप की 'टाइम-टेबल' थ्योरी, अभिषेक बच्चन ने बताई 'दो घड़ियां' पहनने की अजीब वजह

