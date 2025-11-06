बेटे और बाप की ‘टाइम-टेबल’ थ्योरी, अभिषेक बच्चन ने बताई ‘दो घड़ियां’ पहनने की अजीब वजह

फिल्मी दुनिया में ये पहली बार नहीं है कि सिर्फ उन्होंने ने ही ऐसा किया है। असल में, एक साथ दो घड़ियां पहनना बच्चन परिवार में एक ट्रेंड है और अभिषेक ने पिछले दिनों इसके पीछे की अनोखी वजह भी बताई थी। दरअसल, 2011 की PTI रिपोर्ट के अनुसार अभिषेक ने बताया कि, 'ये वाला फैशन चॉइस असल में ये दो घड़ियां पहनने का ट्रेंड मेरी मां ने शुरू किया था। जब मैं यूरोप में बोर्डिंग स्कूल में था, तो वो दोनों टाइम जोन का ध्यान रखने के लिए 2 घड़ियां पहनती थीं। बाद में, मेरे पिता ने भी इस परंपरा को अपनाया और धीरे-धीरे ये हमारे परिवार की आदत बन गई।'