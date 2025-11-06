Patrika LogoSwitch to English

‘बहस मत करो, तुम्हारी एक्स बाहर चप्पल लेकर खड़ी होगी…’ फरहाना भट्ट ने अभिषेक पर किया भड़काऊ कमेंट

Farhana Bhatt Fight With Abhishek Bajaj: फरहाना भट्ट, अभिषेक पर भड़काऊ कमेंट करते नजर आई है, जिसने माहौल को और भी गरमा दिया है। उनकी इस बात से अभिषेक के साथ-साथ वहां मौजूद बाकि कंटेस्टेंट भी हैरान हो गए है…

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Nov 06, 2025

'बहस मत करो, तुम्हारी एक्स बाहर चप्पल लेकर खड़ी होगी...' फरहाना भट्ट ने अभिषेक पर किया भड़काऊ कमेंट

(सोर्स: X @BiggBoss_Tak)

Farhana Bhatt Fight With Abhishek Bajaj: बिग बॉस 19 अब जैसे-जैसे अपने फिनाले के करीब पहुच रहा है, वैसे-वैसे घर का माहौल और भी मजेदार होते जा रहा है। बिग बॉस 19 का पिछला एपिसोड काफी ड्रामा और झगड़ों के साथ शुरू हुआ। बता दें, राशन टास्क के बाद अभिषेक बजाज और फरहाना भट्ट के बीच जोरदार बहस हुई। जिसमें हमेशा की तरह फरहाना अपनी हद पार करती नजर आई है।

फरहाना भट्ट ने अभिषेक पर किया भड़काऊ कमेंट

दरअसल, बिग बॉस ने सभी कंटेस्टेंट को एक इंटरनेट सेटअप वाला टास्क दिया। इस टास्क के दौरान, सभी घरवालों को खाली जगहें भरनी थीं। नीलम ने अभिषेक को चापलूस कहा, जिससे टेंशन और बढ़ गई और जोरदार बहस शुरू हो गई। फरहाना ने अभिषेक से कहा कि वो उससे बहस ना करें और फिर दोहराया कि उसकी एक्स-गर्लफ्रेंड बाहर चप्पल लेकर इंतजार कर रही है।

इस पर अभिषेक ने जवाब दिया, लेकिन इन सबके बीच, अशनूर ने अपने दोस्त का बचाव किया और फरहाना से बात की। अशनूर ने कहा, 'तुम किसी की पर्सनल लाइफ पर कमेंट नहीं कर सकतीं'। जिस पर फरहाना ने जवाब दिया, 'मैं जो चाहूंगी, अपने तरीके से करूंगी।' इसके बाद अशनूर गुस्सा हो गईं और बोली लैला-मजनू की चीजें मत करो यहां और ये गुस्सा बेकार है।' इतना कहने के बाद भी मामला शांत नहीं हुआ और इसके बाद बाकि घरवालों ने इसको लेकर अपनी बात करनी शुरू कर दी।

फरहाना भी चोरी में शामिल

टास्क के दौरान जैसे ही इस हफ्ते का राशन घर में आया, नीलम और तान्या स्टोररूम में गईं और गुड़ चुराने का प्लान बनाने लगीं। फरहाना भी चोरी में शामिल हो गईं। तान्या और नीलम ने गुड़ चुराया और उसे अमाल के बैग में और बाद में शाहबाज के बैग में छुपा दिया। इसके बाद अशनूर को उन सब पर शक हुआ और उन्होंने सामन चेक करवाया। उस समय अभिषेक भी वहीं मौजूद थे। इस चोरी से अब घर में बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है और इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। बता दें कि बिग बॉस 19 में टेंशन बढ़ रही है। अब देखना ये है कि इस हफ्ते कोई एविक्शन होगा या नहीं।

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

06 Nov 2025 10:05 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘बहस मत करो, तुम्हारी एक्स बाहर चप्पल लेकर खड़ी होगी…’ फरहाना भट्ट ने अभिषेक पर किया भड़काऊ कमेंट

