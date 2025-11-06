'बहस मत करो, तुम्हारी एक्स बाहर चप्पल लेकर खड़ी होगी...' फरहाना भट्ट ने अभिषेक पर किया भड़काऊ कमेंट

टास्क के दौरान जैसे ही इस हफ्ते का राशन घर में आया, नीलम और तान्या स्टोररूम में गईं और गुड़ चुराने का प्लान बनाने लगीं। फरहाना भी चोरी में शामिल हो गईं। तान्या और नीलम ने गुड़ चुराया और उसे अमाल के बैग में और बाद में शाहबाज के बैग में छुपा दिया। इसके बाद अशनूर को उन सब पर शक हुआ और उन्होंने सामन चेक करवाया। उस समय अभिषेक भी वहीं मौजूद थे। इस चोरी से अब घर में बहुत बड़ा हंगामा होने वाला है और इसका बड़ा असर देखने को मिलेगा। बता दें कि बिग बॉस 19 में टेंशन बढ़ रही है। अब देखना ये है कि इस हफ्ते कोई एविक्शन होगा या नहीं।