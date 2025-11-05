हो जाइए तैयार नवंबर में OTT पर आएगा ‘भूचाल’, सस्पेंस, थ्रिलर और ट्विस्ट का मिलेगा तड़का

OTT release this month (सोर्स: X @SThingsMeme)
OTT Release This Month: इस हफ्ते ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जबरदस्त भूचाल आने वाला है। फैंस सस्पेंस, थ्रिलर और ट्विस्ट से भरपूर कई धमाकेदार वेब सीरीज का लुत्फ उठा पाएंगे। भले ही नवंबर में OTT रिलीज के मामले में थोड़ी सुस्त रही हो, लेकिन नवंबर का महिना फैंस के लिए एक ब्लॉकबस्टर महीना बनने वाला है।
दरअसल, इस महीने कई बड़ी सीरीज और फिल्में OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होंगी, जिनमें कई हिट शो के मोस्ट अवेटेड सीक्वल भी शामिल हैं। जिसमें 'दिल्ली क्राइम सीजन 3' से लेकर 'द फैमिली मैन 3' तक मौजूद है। इस महीने एंटरटेनमेंट का पूरा तड़का लगने वाला है। तो आइए जानते हैं कि आपकी पसंदीदा सीरीज कब और कहां स्ट्रीम होंगी।
कहां देखें- नेटफ्लिक्स (Netflix )
रिलीज डेट- 14 नवंबर 2025
'जॉली एलएलबी' फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म साल 2013 में आई थी, जिसमें अरशद वारसी, बोमन ईरानी, अमृता राव और सौरभ शुक्ला मुख्य रोल में दिखे थे। जबकि इसका दूसरा पार्ट 2017 में रिलीज हुआ था, जिसमें अक्षय कुमार, हुमा कुरैशी, अन्नू कपूर और कुमुद मिश्रा जैसे बड़े एक्टर नजर आए थे लेकिन अब तीसरे पार्ट 'जॉली एलएलबी 3' में अक्षय और अरशद के साथ सौरभ शुक्ला, अमृता राव, हुमा कुरैशी, सीमा बिस्वास और गजराज राव मेन रोल में नजर आ रहे हैं। इस फिल्म के 2 सीन रोंगटे खड़े कर देते हैं। पहला एक किसान सुसाइड कर लेता है और दूसरा उसकी विधवा पत्नी का, जो केस जीतकर भी सबकुछ हार जाती है, और फिर उसका रोना। ये फिल्म फैंस के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रही है।
कहां देखें- नेटफ्लिक्स (Netflix)
रिलीज डेट- 13 नवंबर 2025
इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड जीतने वाली सीरीज दिल्ली क्राइम अपने तीसरे सीजन के साथ वापस आ गई है। मेकर्स ने नए सीजन का ट्रेलर भी रिलीज कर दिया है। साथ ही, सीरीज के रेगुलर कास्ट मेंबर शेफाली शाह DCP वर्तिका चतुर्वेदी के रोल में है और राजेश तैलंग इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह के साथ हुमा कुरैसी भी रोल में नजर आई हैं। इस फिल्म में एक बार फिर नए केस की गुत्थी सुलझाने लौट रही हैं। पहले सीजन में निर्भया केस और दूसरे में कच्छा-बनियान गैंग की कहानी दिखाई गई थी और इस बार कहानी मानव तस्करी की भयावह दुनिया पर आधारित होगी।
कहां देखें- प्राइम वीडियो (Prime Video)
रिलीज डेट- 21 नवंबर 2025
'द फैमिली मैन 3' में मनोज बाजपेयी एक बार फिर श्रीकांत तिवारी के किरदार में नजर आएंगे। बता दें कि इस बार कहानी भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में चीन की गेम पर बेस्ड है। जिसमें श्रीकांत को 2 नए और खतरनाक विलेन रुकमा और मीरा से सामना करना होगा।
कहां देखें- नेटफ्लिक्स (Netflix)
रिलीज डेट- 27 नवंबर 2025
अब फैंस का इंतजार खत्म होने वाला है। क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग्स का 5वां और आखिरी सीजन नवंबर में आ रहा है। इस साइ-फाई ड्रामा को 3 हिस्सों में रिलीज जाने वाला है। पहले 4 एपिसोड 27 नवंबर को, अगले 3 एपिसोड 26 दिसंबर को और फाइनल एपिसोड 1 जनवरी 2026 को रिलीज होगा। दरअसल, इस सीजन में हॉकिन्स शहर को 'वेकना' नामक राक्षस से नई खौफनाक चुनौतियों का सामना करना होगा।
कहां देखें- नेटफ्लिक्स (Netflix)
रिलीज डेट-21 नवंबर 2025
ये डॉक्यूमेंट्री कपूर परिवार के निजी और पेशेवर जीवन पर आधारित है। जिसमें फैंस को फिल्म इंडस्ट्री के सबसे फेमस परिवार के अंदर की झलक दिखेगी। इसमें करीना कपूर, करिश्मा कपूर, रणबीर कपूर, नीतू कपूर, रणधीर कपूर और रिद्धिमा कपूर नजर आने वाले हैं।
कहां देखें- नेटफ्लिक्स (Netflix)
रिलीज डेट- 7 नवंबर 2025
'बारामूला' एक हॉरर थ्रिलर फिल्म है, जिसकी कहानी कश्मीर घाटी में बच्चों के रहस्यमय अपहरणों के इर्द-गिर्द घूमती है। इसे आदित्य सुहास जंभाले के निर्देशन में बनाया गया है। साथ ही, फिल्म में मानव कौल, भाषा सुंबी, अरिस्ता मेहता, रोहन सिंह और अश्विनी कौल अहम रोल में नजर आने वाले हैं।
तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि इस पूरे महिने मनोरंजन का भरपूर तड़का लगाने वाला है।
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग