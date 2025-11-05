हो जाइए तैयार नवंबर में OTT पर आएगा ‘भूचाल’, सस्पेंस, थ्रिलर और ट्विस्ट का मिलेगा तड़का

'जॉली एलएलबी' फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म साल 2013 में आई थी, जिसमें अरशद वारसी, बोमन ईरानी, अमृता राव और सौरभ शुक्ला मुख्य रोल में दिखे थे। जबकि इसका दूसरा पार्ट 2017 में रिलीज हुआ था, जिसमें अक्षय कुमार, हुमा कुरैशी, अन्नू कपूर और कुमुद मिश्रा जैसे बड़े एक्टर नजर आए थे लेकिन अब तीसरे पार्ट 'जॉली एलएलबी 3' में अक्षय और अरशद के साथ सौरभ शुक्ला, अमृता राव, हुमा कुरैशी, सीमा बिस्वास और गजराज राव मेन रोल में नजर आ रहे हैं। इस फिल्म के 2 सीन रोंगटे खड़े कर देते हैं। पहला एक किसान सुसाइड कर लेता है और दूसरा उसकी विधवा पत्नी का, जो केस जीतकर भी सबकुछ हार जाती है, और फिर उसका रोना। ये फिल्म फैंस के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रही है।