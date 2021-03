16-40 के उम्र के लोगों को वैक्सीन ना लगने पर नाराज़ आलिया भट्ट की मां

नई दिल्ली। एक बार फिर से देश में कोरोना का कहर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आए दिन देश में कोरोना के कई नए मामले सामने आ रहे हैं। इसमें ऐसे में देश में वैक्सीन आने से कहीं ना कहीं लोग काफी संतुष्ट भी हैं, लेकिन सरकार के नियमों के तहत केवल 45 साल से अधिक के लोग ही वैक्सीन लगवा सकते हैं। देशभर में वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। आम से खास तक सभी एक के बाद एक वैक्सीन की पहली डोज लगवा चुके हैं। ऐसे में युवाओं और 40 तक के लोगों की सेहत की चिंता एक्ट्रेस आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान को सताने लगी है। उनका मानना है कि क्यों 16 से लेकर 40 तक के लोगों को भी वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती है। चलिए आपको बतातें पूरी खबर।

When it’s really the 16 to 40 age group that’s ‘socialising’ going out to work, bars, nightclubs etc (the last 2 without masks mostly) just can’t understand why they aren’t getting the vaccine first 🙈 @uddhavthackeray @AUThackeray

क्यों नहीं मुहैया 16-40 तक के लोगों के लिए वैक्सीन?

दरअसल, आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान ने एक ट्वीट किया है। जिसमें उन्होंने वैक्सीन के लिए तय की गई उम्र पर सवाल उठाया है। इस ट्वीट में सोनी राजदान लिखती हैं कि जब यह बात सच है कि 16 से लेकर 40 की उम्र तक के लोग बाहर जा रहे हैं। बार और नाइटकल्ब में कुछ लोग बिना मास्क पहने काम कर रहे हैं। ऐसे में समझ नहीं आता कि क्यों कि वह पहले टीका क्यों नहीं प्राप्त होता। इस ट्वीट में उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को भी टैग किया है।

Oh and every actor isn’t a huge superstar .. so those who are whining on about that can keep shut. Stop watching content na then. It is made with great risk to the concerned actors lives. Being at the top of ones profession can’t be a disqualification for a vaccine. Jeez. https://t.co/sjaCwadfu6