सोनिया गांधी हुई ट्रोल, आशा भोसले की मौत के बाद लिखा था पत्र, कर बैठीं ये गलती

Sonia Gandhi Trolled: दिग्गज गायिका आशा भोसले के निधन से पूरे देश और बॉलीवुड में मातम छाया हुआ है। खेल, सिनेमा और राजनीति से जुड़ी हस्तियां उनके परिवार को ढांढस बंधा रही हैं। उनके चाहने वाले इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रहे हैं को तो कई उनके घर उनके बच्चों से मिलने पहुंच रहा है। इसी बीच कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने भी आशा जी के बेटों को एक शोक पत्र भेजा। जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग उन्हें ट्रोल करने लगे, ऐसा इसलिए क्योंकि सोनिया गांधी ने जो पत्र भेजा उसमे एक बड़ी चूक कर बैठीं। जिसे लेकर अब सोशल मीडिया पर कांग्रेस और सोनिया गांधी की जमकर खिंचाई हो रही है।