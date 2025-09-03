Patrika LogoSwitch to English

बॉलीवुड

26 साल बाद एक बार फिर दिखा Sonu Nigam का पुराना रुप, ‘Bijuria’ ने मचाया सोशल मीडिया पर तहलका

New Viral Song Bijuriya: सोनू निगम ने 26 साल बाद एक बार फिर धमाका कर दिया है, वरुण धवन और जाह्नवी कपूर पर फिल्माया गया उनका नया गाना 'बिजुरिया' रिलीज होते ही तेजी से वायरल हो रहा है। इस गाने में सोनू निगम की आवाज का जादू और वरुण-जाह्नवी की शानदार केमेस्ट्री ने दर्शकों को दीवाना बना दिया है…

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 03, 2025

26 साल बाद एक बार फिर दिखा Sonu Nigam का पुराना रुप, 'Bijuria' ने मचाया सोशल मीडिया पर तहलका
'बिजुरिया' टीम और सोनू निगम ( फोटो सोर्स: X)

Sonu Nigam: वरुण धवन और जाह्नवी कपूर स्टारर फिल्म 'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' का नया गाना 'बिजुरिया' रिलीज हो गया है और आते ही इंटरनेट पर धूम मचा रहा है। 90 के दशक के मशहूर गायक सोनू निगम ने इस गाने को अपनी आवाज दी है, और 26 साल बाद एक बार फिर उनका जादू चल गया है।

एक बार दिखा Sonu Nigam धमाका

'बिजुरिया' एक पार्टी सॉन्ग है, जिसमें वरुण धवन और जाह्नवी कपूर जबरदस्त डांस करते नजर आ रहे हैं। गाने में सोनू निगम की आवाज के साथ-साथ तनिष्क बागची का म्यूजिक भी धमाल मचा रहा है। यह गाना निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में हर पार्टी और फंक्शन में सुनाई देगा। बता दें कि इस गाने को सुनकर वरुण धवन के फैंस को उनकी पिछली फिल्म 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया' के हिट गाने की याद आ रही है। 'बिजुरिया' में भी उसी तरह का मस्ती भरा माहौल है, जो लोगों को थिरकने पर मजबूर कर देता है।

मैं तेरा हीरो' वाले अवतार में

सोनी म्यूजिक इंडिया के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर रिलीज होते ही इस गाने को अब तक 77000 से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और यूजर्स कमेंट्स में इसकी जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। जहां एक यूजर ने सोनू निगम को 'लीजेंड' बताया है, तो वहीं दूसरे यूजर का कहना है कि वरुण धवन 'मैं तेरा हीरो' वाले अवतार में वापस आ गए हैं। साथ ही अन्य ने वरुण धवन की स्क्रीन प्रेजेंस और एनर्जी लेवल की भी खूब सराहना की हैं और 'बिजुरिया' गाने को लेकर अपनी दीवानगी जाहिर कर रहे हैं।

धमाकेदार गाना

'सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी' 2 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में वरुण और जाह्नवी के अलावा सान्या और रोहित भी अहम भूमिकाओं में हैं। फिल्म के मेकर्स ने गाने को शेयर करते हुए लिखा है, 'चेतावनी! हाई वोल्टेज, आगे नॉस्टैल्जिया होगा!' 'बिजुरिया' एक धमाकेदार गाना है, और इस गाने के साथ सोनू निगम ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वे आज भी म्यूजिक इंडस्ट्री के बादशाह हैं।

Published on:

03 Sept 2025 03:04 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / 26 साल बाद एक बार फिर दिखा Sonu Nigam का पुराना रुप, 'Bijuria' ने मचाया सोशल मीडिया पर तहलका

