26 साल बाद एक बार फिर दिखा Sonu Nigam का पुराना रुप, ‘Bijuria’ ने मचाया सोशल मीडिया पर तहलका

'बिजुरिया' एक पार्टी सॉन्ग है, जिसमें वरुण धवन और जाह्नवी कपूर जबरदस्त डांस करते नजर आ रहे हैं। गाने में सोनू निगम की आवाज के साथ-साथ तनिष्क बागची का म्यूजिक भी धमाल मचा रहा है। यह गाना निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में हर पार्टी और फंक्शन में सुनाई देगा। बता दें कि इस गाने को सुनकर वरुण धवन के फैंस को उनकी पिछली फिल्म 'बद्रीनाथ की दुल्हनिया' के हिट गाने की याद आ रही है। 'बिजुरिया' में भी उसी तरह का मस्ती भरा माहौल है, जो लोगों को थिरकने पर मजबूर कर देता है।