‘सोनू सूद फाउंडेशन’ के नाम पर लोगों संग हो रही है ठगी, एक्टर ने अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत

नई दिल्ली। कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों और गरीब लोगों की मदद कर मसीहा बने एक्टर सोनू सूद ( Sonu Sood ) सबके हीरो हैं। कई महीनों बाद भी मदद का यह सिलसिला एक्टर ने यूं ही चला रखा है। आए दिन वह किसी ना किसी की मदद करते हुए दिखाई देते हैं। कभी वह किसी ऑटो चालक का ऑपरेशन करते हुए दिखाई देते हैं। तो कहीं बच्चों की शिक्षा पूरी करवानी की जिम्मेदारी लेते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है कि सोनू के फाउंडेशन के नाम कुछ लोग ठगी कर रहे हैं।

फाउंडेशन के नाम पर लोगों संग हो रही हैं धोखाधड़ी

खबरों की मानें तो बताया जा रहा है कि सोनू सूद के फाउंडेशन सूद चैरिटी के नाम लोगों को लोन देने का दावा किया जा रहा है। यह घटना उत्तर प्रदेश में हुई है। जहांपर 35000 रुपए का लोन फाउंडेशन के नाम पर देने की खबर सामने आई है। इस बात की जानकारी मिलते ही सोनू सूद ने मुंबई पुलिस की मदद लेते हुए अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है।

‘Sood Charity Foundation’ does not provide any kind of loans. Please BEWARE of these scams and frauds. One such fake number is +91 90072 24111 . Thank you! pic.twitter.com/j3lzDT7irX