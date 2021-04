बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को हुआ कोरोना संक्रमण, हुए क्वारंटीन

मुंबई। लॉकडाउन में लोगों की मदद करने वाले बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी शेयर की है। इससे पहले सोनू ने एक ट्विटर पोस्ट में लोगों की मदद करने में असमर्थता जाहिर की थी। सोनू ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है।

मैं हमेशा आपके साथ हूं'

सोनू ने खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी देते हुए ट्वीट में लिखा,'नमस्कार दोस्तों, मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि कोविड-19 का मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया है। इसलिए मैंने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। चिंता की कोई बात नहीं, उल्टा अब मेरे पास पहले से ज्यादा समय रहेगा, आपकी मुश्किलों को ठीक करने का। याद रहे, कोई भी तकलीफ, मैं हमेशा आपके साथ हूं।'- सोनू सूद

'बहुत असहाय महसूस कर रहा हूं'

सोनू ने इससे पहले अपने ट्विटर हैंडल से पोस्ट करते हुए लिखा,' सुबह से मैंने अपना फोन नीचे नहीं रखा है। हजारों कॉल पूरे देश से अस्पताल बैड्स, मेडिसिन, इंजेक्शंस के लिए आ रहे हैं, लेकिन मैं अभी भी बहुतों को ये उपलब्ध नहीं करवा पाया। मैं बहुत असहाय महसूस कर रहा हूंं। स्थिति बहुत भयानक है। कृपया घर पर रहें, मास्क पहनें और संक्रमण से खुद को बचाएं।' इसके बाद एक और ट्वीट में उन्होंने लिखा,'मेरा विश्वास है कि हम सब मिलकर ज्यादा से ज्यादा जीवन बचा सकते हैं। यह समय किसी पर आरोप लगाने का नहीं है। बल्कि आगे आकर लोगों की मदद करने का समय है। उन लोगों को मेडिकल सहायता उपलब्ध करवाएं, जिनके पास सुविधा नहीं है।'

