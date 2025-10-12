लोगों के दिलों को छू गई सोनू सूद की वीडियो, लाखों दिलों में जगाई उम्मीद की लौ

सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वो सोफे पर बैठे दिख रहे हैं। इसमें एक्टर बोल रहे हैं, "तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए तो लोग हैं ना, अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए दुनिया है ना, सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए तो लोग हैं ना, अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना।"