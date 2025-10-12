Patrika LogoSwitch to English

लोगों के दिलों को छू गई सोनू सूद की वीडियो, लाखों दिलों में जगाई उम्मीद की लौ

Sonu Sood: अभिनेता सोनू सूद का लेटेस्ट वीडियो सामने आया है, जिसमें वह लोगों का हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आप भी देखें सोनू सूद का इंस्पायरिंग मैसेज वाला वीडियो-

2 min read

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 12, 2025

Sonu Sood latest video

सोनू सूद का इंस्पायरिंग मैसेज (सोर्स: एक्टर इंस्टाग्राम)

Sonu Sood Motivational Video: बॉलीवुड अभिनेता और समाजसेवी सोनू सूद एक बार फिर सुर्खियों में हैं। फिल्मों में व्यस्त रहने के साथ-साथ वो पंजाब के बाढ़ पीड़ितों की मदद में भी जुटे हुए हैं। अब सोनू सूद ने अपने सोशल मीडिया पर एक मोटिवेशनल वीडियो शेयर की है, जिसे सुनकर हर किसी का हौसला और आत्मविश्वास दोनों बढ़ जाएंगे।

वीडियो में सोनू क्या बोले?

सोनू सूद ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें वो सोफे पर बैठे दिख रहे हैं। इसमें एक्टर बोल रहे हैं, "तू अपनी खूबियां ढूंढ, खामियां निकालने के लिए तो लोग हैं ना, अगर रखना है कदम तो आगे रख, पीछे खींचने के लिए दुनिया है ना, सपना देखना है तो ऊंचा देख, नीचा दिखाने के लिए तो लोग हैं ना, अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए लोग हैं ना।"

कमेंट सेक्शन में उमड़ा मोटिवेशन का सैलाब

एक्टर की कही लाइनें किसी के अंदर जोश भरने के लिए काफी हैं। फैंस भी सोनू की कही लाइनों की तारीफ कर रहे हैं। एक यूजर ने तारीफ कर लिखा, "दो तरह के लोग होते हैं दुनिया में, एक वो जो ये कहते हैं कि मैं काफी अकेला हूं और दूसरे वो जो ये कहते हैं कि मैं अकेला ही काफी हूं और आप अकेले ही काफी हैं।"

एक अन्य यूजर ने लिखा, "आप आम लोगों के लिए भगवान से कम नहीं हैं। ऐसे ही काम करते रहिए। भगवान आपको सदा खुश रखे।"

बता दें कि कोविड से लेकर अब तक सोनू सूद लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। कोविड के समय सोनू ने मरीजों को बेड दिलवाने और ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम कर कई लोगों की जान बचाई थी।

अब पंजाब में आई बाढ़ के बाद भी वो छोटे-छोटे गांवों में जाकर जरूरत का सामान पहुंचा रहे हैं। लोगों के घर बनवाने का काम कर रहे हैं। यही वजह है कि एक्टर को सोशल मीडिया और रियल लाइफ में लोग मसीहा की तरह मानते हैं।

वर्क फ्रंट की बात करें तो सोनू को आखिरी बार फिल्म 'फतेह' में देखा गया था। फिल्म में एक्टर के साथ जैकलीन फर्नांडीज, नसीरुद्दीन शाह, और विजय राज भी दिखे।

Hindi News / Entertainment / Bollywood / लोगों के दिलों को छू गई सोनू सूद की वीडियो, लाखों दिलों में जगाई उम्मीद की लौ

