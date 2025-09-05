Ashish Warang Dies: फेमस एक्टर का निधन, फिल्म  ‘सूर्यवंशी’ और ‘दृश्यम’ में आए थे नजर

Ashish Warang Dies: फिल्म इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। फेमस एक्टर आशीष वारंग का निधन हो गया है। उन्होंने आज यानी 5 सितंबर गुरुवार को आखिरी सांस ली है। एक्टर की अचानक मौत से उनके साथ काम करने वाले साथी और दोस्त सदमे में हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आशीष काफी समय से बीमार चल रहे थे। आशीष की मौत की खबर ने सोशल मीडिया पर कमेंट की लाइन लगा दी है। उनके फैंस को यकीन नहीं हो रहा है कि उनके फेवरेट एक्टर अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। वहीं, पूरे मनोरंजन जगत में शोक की लहर दौड़ गई है।