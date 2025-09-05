Patrika LogoSwitch to English

Ashish Warang Dies: फेमस एक्टर का निधन, फिल्म  ‘सूर्यवंशी’ और ‘दृश्यम’ में आए थे नजर

Ashish Warang Passed Away: फेमस एक्टर आशीष वारंग ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। उन्होंने अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन और अजय देवगन के साथ भी काम किया था। उनकी मौत की खबर सुनकर उनके फैंस हैरान हो रहे हैं।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 05, 2025

Ashish Warang Dies
अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन के साथ आशीष वारंग की एक्स से ली गई तस्वीर

Ashish Warang Dies: फिल्म इंडस्ट्री से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। फेमस एक्टर आशीष वारंग का निधन हो गया है। उन्होंने आज यानी 5 सितंबर गुरुवार को आखिरी सांस ली है। एक्टर की अचानक मौत से उनके साथ काम करने वाले साथी और दोस्त सदमे में हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक आशीष काफी समय से बीमार चल रहे थे। आशीष की मौत की खबर ने सोशल मीडिया पर कमेंट की लाइन लगा दी है। उनके फैंस को यकीन नहीं हो रहा है कि उनके फेवरेट एक्टर अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। वहीं, पूरे मनोरंजन जगत में शोक की लहर दौड़ गई है।

आशीष वारंग का हुआ निधन (Ashish Warang Dies)

आशीष वारंग ने अपने करियर में ज्यादातर सहायक भूमिकाएं ही निभाईं, लेकिन उनकी दमदार एक्टिंग को हमेशा लोगों ने पसंद किया। वहीं, आशीष ने कई बड़ी बॉलीवुड फिल्मों में काम किया था। उन्होंने अक्षय कुमार और कैटरीना कैफ की फिल्म 'सूर्यवंशी' में अहम रोल निभाया था। इसके अलावा वह अजय देवगन की सुपरहिट फिल्म 'दृश्यम' में भी नजर आए थे, जिसमें वह पुलिस के रोल में थे। उनका किरदार लोगों को बेहद पसंद आया था। इसके अलावा उन्होंने रणवीर सिंह की सर्कस में भी थे।

आशीष नारंग ने किया है कई बड़ी फिल्मों में काम (Ashish Warang passed away)

आशीष वारंग ने अपने करियर में रानी मुखर्जी के साथ भी उनकी चर्चित फिल्म 'मर्दानी' में काम किया था। भले ही आशीष वारंग ने हमेशा सहायक अभिनेता के रूप में काम किया हो, लेकिन अपने हर काम में उन्होंने जो ईमानदारी और लगन दिखाई, वह किसी की नजरों से छिपी नहीं रही और लोगों के बीच वह हमेशा पॉपुलर रहे।

दोस्त और फैंस से रहे श्रद्धांजलि (Ashish Warang movies)

जैसे ही आशीष वारंग के निधन की खबर सामने आई, सोशल मीडिया पर उनके साथ काम करने वाले कलाकार, प्रशंसक और दोस्त आशीष की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करने लगे। बता दें, आशीष ने रोहित शेट्टी की ब्लॉकबस्टर फिल्म ‘सूर्यवंशी’ में कांस्टेबल आशीष तांबे की भूमिका दिखाई थी। ये फिल्म साल 2021 में आई थी, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था। इसके अलावा, वह ‘एक विलेन रिटर्न्स’, ‘दृश्यम’, और मशहूर वेब सीरीज ‘द फैमिली मैन’ और फिल्म हीरोपंति, मेरी प्यारी बिंदु में भी नजर आए थे।

