ईडन गार्डन्स से लंदन तक… ‘दादा’ की कहानी भी रचेगी इतिहास

सौरव गांगुली पर बनने वाली बायोपिक को फिल्ममेकर लव रंजन प्रोड्यूस कर रहे हैं। लव रंजन अपनी रोमांटिक कॉमेडी और ड्रामा फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, लेकिन एक निर्माता के तौर पर वह अलग-अलग जॉनर की फिल्मों पर भी काम करते हैं।

हाल ही में ‘पिंकविला’ को दिए गए एक इंटरव्यू में लव रंजन ने खुद कन्फर्म किया कि वह जल्द ही सौरव गांगुली की बायोपिक को फ्लोर पर ले जाने वाले हैं। उन्होंने कहा, “हमने अभी-अभी अजय देवगन सर के साथ एक एक्शन फिल्म पूरी की है, जो इसी साल के अंत में रिलीज होगी। इसकी घोषणा हम पहले ही कर चुके हैं। मार्च में हम सौरव गांगुली की बायोपिक पर काम शुरू करने वाले हैं। ये वही प्रोजेक्ट्स हैं, जिन पर हम फिलहाल काम कर रहे हैं।”