करिश्मा के सपोर्ट में उतरी Sunjay Kapur की बहन, दिया बच्चों का साथ

करिश्मा कपूर से तलाक के बाद संजय कपूर ने प्रिया सचदेव से शादी की थी और अब उनकी मौत के बाद प्रिया सचदेव का कहना है कि उनकी संपत्ति की हकदार सबसे पहले वो होंगी। इसी को लेकर संजय कपूर की मां और बहन दोनों ने सवाल उठाए थे। अब करिश्मा के दोनों बच्चे भी अपना हिस्सा चाहते हैं और जिस वजह से वह कोर्ट पहुंचे हैं। ऐसे में उन्हें सपोर्ट करते हुए जो महिला सामने आई हैं वह कोई और नहीं बल्कि संजय कपूर की बहन मंधीरा कपूर स्मिथ हैं। उन्होंने इस हाई-प्रोफाइल मामले में खुलकर करिश्मा के बच्चों का साथ दिया है।