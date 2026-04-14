Border 3: सनी देओल की ‘बॉर्डर 2’ ने उड़ाया था गर्दा, अब ‘बॉर्डर 3’ का ऐलान, रिलीज डेट पर आया ये अपडेट

Sunny Deol Border 3: सनी देओल और वरुण धवन की फिल्म 'बॉर्डर 2' ने दुनियाभर के सिनेमाघरों में जो गदर मचाया है, उसने एक बार फिर साबित कर दिया है कि दर्शकों के दिलों में देशभक्ति का जज्बा आज भी उतना ही गहरा है। 450 करोड़ रुपये की वर्ल्डवाइड कमाई और भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 329 करोड़ का आंकड़ा पार करने के बाद, अब जेपी फिल्म्स ने अपनी अगली बड़ी फिल्म 'बॉर्डर 3' की तैयारी तेज कर दी है। प्रोड्यूसर निधि दत्ता ने इस कल्ट फ्रेंचाइजी को आगे ले जाने के लिए एक मेगा प्लान तैयार किया है।