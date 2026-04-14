तमन्ना भाटिया से ब्रेकअप के बाद टूट गए थे विजय वर्मा, 14 महीने बाद दर्द किया बयां

Vijay Varma And Tamannaah Bhatia Breakup: तमन्ना भाटिया और विजय वर्मा को बॉलीवुड के पावर कपल कहा जाता था। दोनो इवेंट हो या कोई पार्टी हमेशा साथ नजर आते थे, खबर थी कि दोनों जल्द शादी करने वाले हैं, लेकिन अचानक एक दिन न्यूज वायरल हुई दोनों का ब्रेकअप हो गया है, इस खबर ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया था। किसी को नहीं पता था कि आखिर कपल का रिश्ता क्यों टूटा, जो बात शादी तक पहुंचने वाली थी वह आखिर क्यों खत्न हो गई। कपल ने फैंस आज भी चाहते हैं कि वह साथ आ जाए। अब लगभग 14 महीने बाद खुद विजय वर्मा ने अपने ब्रेकअप को लेकर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने बताया कि उनका हाल बेहद बुरा हो गया था। उन्होंने काम से ब्रेक ले लिया था।