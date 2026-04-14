‘मुझे लगने लगा था, मैं खुद को खत्म कर दूं’, जब पहली शादी से पूरी तरह टूट गईं थीं आशा भोसले

दिग्गज गायिका आशा भोसले ने 16 साल की उम्र में अपने से 15 साल बड़े गणपतराव भोसले से शादी की, जो उस समय 31 साल के थे। कविता छिब्बर को दिए एक इंटरव्यू में आशा भोसले ने खुलासा किया कि उन्होंने यह फैसला अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध लिया था। उन्होंने कहा, "मैंने बहुत कम उम्र में एक ऐसे व्यक्ति से शादी कर ली जो मुझसे 15 साल बड़े थे। हमने प्रेम विवाह किया था जिसके कारण लता दीदी ने मुझसे लंबे समय तक बात नहीं की। उन्हें यह रिश्ता मंजूर नहीं था। परिवार बहुत रूढ़िवादी था और वो एक गायिका को बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते थे।"