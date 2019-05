लोकसभा चुनाव: एंकर ने सनी देओल की जगह लिया सनी लियोनी का नाम, एक्ट्रेस ने किया मजेदार ट्वीट, लोगों ने किए ऐसे कमेंट्स

लोकसभा चुनाव 2019 का आज निर्णायक दिन है। सुबह से ही रुझान आना शुरू हो गए थे। दोपहर तक नतीजे काफी हद तक साफ हो गए। इन चुनावों में एनडीए को बहुमत मिलता दिख रहा है। एनडीए गठबंधन 340 के पार जाता दिख रहा है। वहीं बीजेपी एक बार फिर देश की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई है। इन चुनावों में कुछ बॉलीवुड स्टार्स की किस्मत भी दांव पर लगी है। इसमें अभिनेता सनी देओल भी पंजाब की गुरदासपुर सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं।

लेकिन चुनावी नतीजों के बीच सनी लियोनी चर्चा में आ गई हैं। दरअसल, रुझानों के बीच एक एंकर ने गलती से सनी देओल की जगह सनी लियोनी नाम ले लिया। इसके बाद सनी लियोन सुर्खियों में आ गई हैं। इस पर कई मीम्स बनाए गए जो कि काफी वायरल हो रहे हैं।

Leading by How many votes ???? ;) 😜