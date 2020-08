Sushant के पिता की Rhea Chakraborty और Shruti Modi से की गई चैट आई सामने, बेटे से मिलने की कर रहे हैं गुजारिश

नई दिल्ली | दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) के पिता केके सिंह (KK Singh) ने बेटे की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती (Rhea Chakraborty) पर एफआईआर के साथ गंभीर आरोप लगाए हैं। रिया पर आरोप है कि उन्होंने सुशांत को मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर उनके पैसों का इस्तेमाल किया और उन्हें सुसाइड के लिए (Serious allegations on Rhea Chakraborty) उकसाया। सुशांत के परिवार ने रिया पर ये भी आरोप लगाया कि उन्होंने उनके बेटे को पूरी फैमिली से दूर करने की कोशिश की। वहीं हाल ही में रिया चक्रवर्ती भी सुशांत के परिवार पर आरोप लगा रही (Rhea Chakraborty allegations on Sushant family) थी। उन्होंने कुछ व्हाट्सअप मैसेज और एक आभार लैटर शेयर किया और इसे सुशांत के द्वारा लिखा हुआ बताया। रिया ने दावा किया दिवंगत एक्टर अपनी बहनों और परिवार से नाराज (Rhea claimed Sushant was upset with his family) थे। इसी कड़ी में अब सुशांत के पिता ने भी रिया चक्रवर्ती और श्रुति मोदी (Shruti Modi) से बातचीत के व्हाट्सअप मैसेज शेयर किए हैं। इंटरनेट पर ये मैसेज वायरल (KK Singh Whatsapp Chat viral) हो रहे हैं।

सुशांत के पिता द्वारा शेयर किए गए व्हाट्सअप मैसेजेस नवंबर 2019 के हैं जिसमें वो अपने बेटे की हेल्थ को लेकर परेशान नजर (Sushant father wanted to know son health update) आ रहे हैं। सुशांत के पिता ने रिया चक्रवर्ती (Sushantg father message to Rhea Chakraborty) को मैसेज करके लिखा- जब तुम जान गई कि मैं सुशांत का पापा हूं तो बात क्यों नहीं की। आखिर बात क्या है। फ्रेंड बनकर उसकी देखभाल और इलाज करा रही हो तो मेरा भी फर्ज बनता है कि सुशांत के बारे में सारी जानकारी मुझे भी रहे। इसलिए कॉल करके मुझे भी सारी जानकारी दो (Sushant father asked Rhea call and give me all the information)। इस मैसेज पर रिया की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया है।

इसके अलावा केके सिंह ने श्रुति मोदी को भी व्हाट्सअप मैसेज किया (KK Singh whatsapp message to Shruti Modi) और सुशांत के कर्ज के बारे में पूछा। उन्होंने लिखा- मैं जानता हूं कि सुशांत का सारा कर्ज औऱ उसे भी तुम देखती हो। वो अभी किस स्थिति में है इसके लिए बात करना चाह रहे हैं। कल सुशांत से बात हुई थी तो उसने कहा था मैं बहुत परेशान (Sushant father was upset) हूं। अब तुम सोचो कि पिता को कितनी चिंता होगी उसके लिए। इसलिए तुमसे बात करना चाह रहा था। अब तुम बात नहीं रही हो तो मैं मुंबई जाना चाहता हूं। फ्लाइट का टिकट भेज दो। सुशांत के पिता के मैसेज का जवाब श्रुति मोदी की तरफ से भी नहीं दिया गया है।

अब रिया चक्रवर्ती और श्रुति मोदी की तरफ से सुशांत के पिता को कोई जवाब क्यों नहीं दिया गया ये बड़ा सवाल है। वहीं सोमवार को रिया चक्रवर्ती और शॉविक चक्रवर्ती से ईडी ने 9 घंटे की लंबी पूछताछ (ED interrogation with Rhea Chakraborty) की जिसमें उन्होंने अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए थे। इसके अलावा मंगलवार को भी श्रुति मोदी कुछ दस्तावेज लेकर तीसरी बार ईडी दफ्तर पहुंची।