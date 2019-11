'दिल बेचारा' रिलीज डेट उनाउंस, संजना से रोमांस करते नजर आएंगे सुशांत सिंह

अभिनेता सुशांत सिंह राजपुत अब अपनी नई फिल्म 'दिल बेचारा' में नजर आने वाले हैं। इस मूवी में सुशांत के साथ संजना संघी भी काम करती हुई दिखाई देंगी। अब इस फिल्म की फाइनल रिलीज डेट भी सामने आ चुकी है। फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने ट्वीट कर बताया है कि यह फिल्म अगले साल 8 मई को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। सैफ अली खान का फिल्म में खास कैमियो है। जिसकी शूटिंग के लिए वह पेरिस गए हुए हैं। फिल्म का एक गाना पेरिस में शूट हुआ है।

Release date finalized... #DilBechara to release on 8 May 2020... Stars Sushant Singh Rajput t and Sanjana Sanghi... Directed by Mukesh Chhabra... Produced by Fox Star Studios. pic.twitter.com/GNrdFsajL5