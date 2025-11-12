फूट-फूटकर रोईं सुजैन खान, मां Zarine Khan की प्रार्थना सभा में हुआ बुरा हाल

प्रेयर मीट के दौरान दिखाए गए वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है संजय खान अपनी और जरीन की पहली मुलाकात को याद करते नजर आए। उन्होंने कहा, “जब मैं उनसे मिला, मैं 18 साल का था और वो 14 की। उनकी चमकती और खूबसूरत आंखों में देखा, तो लगा जैसे मैं पूरी दुनिया देख रहा हूं। तब मैंने, उनसे पूछा था कि ‘मुझसे शादी करोगी?’ वो मुस्कुराई और बोलीं- ‘जैसा आप मेरे बारे में महसूस करते हैं, वैसा मुझे भी हुआ तो एक साल बाद हां कह दूंगी।’

संजय ने आगे कहा- “वो सिर्फ खूबसूरत नहीं थीं, बहुत समझदार भी थीं। मुझे पता था, वो एक दिन बेहतरीन पत्नी साबित होंगी।”