फूट-फूटकर रोईं सुजैन खान, मां Zarine Khan की प्रार्थना सभा में हुआ बुरा हाल

जरीन खान की प्रेयर मीट पर बेटी सुजैन खान का हुआ बुरा हाल
Sussanne Khan Cry Video: बॉलीवुड इंडस्ट्री इन दिनों शोक में डूबी है। अभिनेत्री जरीन खान के निधन के बाद गम का माहौल है। हाल ही में उनके प्रेयर मीट में परिवार, दोस्त और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी कई हस्तियां पहुंचीं। लेकिन इस बीच सुजैन खान ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, वहां पहुंचते ही अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सकीं और फफक-फफककर रोने लगीं।
प्रेयर मीट के दौरान दिखाए गए वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है संजय खान अपनी और जरीन की पहली मुलाकात को याद करते नजर आए। उन्होंने कहा, “जब मैं उनसे मिला, मैं 18 साल का था और वो 14 की। उनकी चमकती और खूबसूरत आंखों में देखा, तो लगा जैसे मैं पूरी दुनिया देख रहा हूं। तब मैंने, उनसे पूछा था कि ‘मुझसे शादी करोगी?’ वो मुस्कुराई और बोलीं- ‘जैसा आप मेरे बारे में महसूस करते हैं, वैसा मुझे भी हुआ तो एक साल बाद हां कह दूंगी।’
संजय ने आगे कहा- “वो सिर्फ खूबसूरत नहीं थीं, बहुत समझदार भी थीं। मुझे पता था, वो एक दिन बेहतरीन पत्नी साबित होंगी।”
प्रेयर मीट के दौरान जब रितिक रोशन ने जरीन खान के लिए अपनी भावनाएं जाहिर कीं, तो माहौल एक बार फिर नम हो गया। रितिक ने कहा, “आपको प्यार करना और आपका प्यार पाना, मेरे लिए एक प्रिविलेज रहा है। मेरी मां मेरी भगवान थीं, मैं उनको याद रखूंगा।”
बता दें प्रेयर मीट में हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी और ईसाई सभी धर्मों के लोगों ने मिलकर जरीन खान की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। बॉलीवुड से जितेंद्र, राकेश रोशन, सलीम खान और कई अन्य दिग्गज शामिल हुए। सलमान खान से लेकर कई सेलिब्रिटीज ने सोशल मीडिया पर अपनी श्रद्धांजलि दी । जरीन की मुस्कान और सादगी ने सभी के दिलों पर गहरी छाप छोड़ी थी।
