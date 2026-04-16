मां के जाने के गम से उबर नहीं पा रहीं ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ, सुजैन खान फिर हो गईं इमोशनल

इस दौरान का एक वीडियो भी साझा किया गया था, जिसमें परिवार की पुरानी यादों को संजोया गया था। फिलहाल पूरा परिवार अभी भी इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा है। बता दें जरीन खान के निधन के बाद सुजैन खान और खान परिवार के साथ ऋतिक रोशन भी काफी मजबूती से खड़े रहे थे। ऋतिक के साथ-साथ उनकी गर्लफ्रेंड सबा आजाद भी सुजैन के देख में शामिल हुई थीं।