16 अप्रैल 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

मां के जाने के गम से उबर नहीं पा रहीं ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ, सुजैन खान फिर हो गईं इमोशनल

Sussanne Khan Emotional Tribute To Mother Zarine Khan: ऋतिक रोशन की पूर्व पत्नी सुजैन खान अब भी अपनी मां के निधन के दुख से खुद को संभाल नहीं पाई हैं।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Himanshu Soni

Apr 16, 2026

Sussanne Khan Emotional Tribute To Mother Zarine Khan

Sussanne Khan Emotional Tribute To Mother Zarine Khan (सोर्स- एक्स)

Sussanne Khan Emotional Tribute To Mother Zarine Khan: इंटीरियर डिजाइनर और ऋतिक रोशन की पूर्व पत्नी सुजैन खान ने अपनी दिवंगत मां जरीन खान को एक बार फिर याद करके भावुक श्रद्धांजलि दी है। सुजैन अभी तक इस गम के उबर नहीं पाई है कि उनकी मां अब इस दुनिया में नही रहीं। सुजैन ने इंस्टाग्राम पर मां के साथ पुरानी तस्वीरें शेयर करते हुए अपने दर्द को बयां किया है।

सुजैन खान ने मां के लिए पोस्ट किया शेयर

सुजैन खान ने अपनी मां के साथ एक तस्वीर शेयर की जिसमें वो अपनी मां जरीन खान को हग करते हुए नजर आ रही हैं। इसके अलावा उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें मां-बेटी कैमरे के सामने मुस्कुराती दिखाई दे रही हैं। इन पलों को देखकर फैंस भी काफी इमोशनल हो गए।

खान परिवार की मजबूत आधार थीं जरीन खान

बता दें जरीन खान को खान परिवार की सबसे अहम कड़ी माना जाता था। वो अभिनेता और फिल्ममेकर संजय खान की पत्नी थीं और उनके चार बच्चे- जायद खान, सुजैन खान, सिमोन अरोड़ा और फराह अली खान- हमेशा उनके करीब रहे। परिवार के हर सदस्य के जीवन में उनकी खास भूमिका रही। उनका निधन पिछले साल नवंबर में हुआ था।

81 वर्ष की उम्र में उनका निधन हो गया था, जिसके बाद पूरा परिवार शोक में डूब गया। उनके जाने के बाद परिवार के कई भावुक पल सोशल मीडिया पर सामने आए, जिन्होंने लोगों को अंदर तक छू लिया।

जायद खान के भी छलके थे आंसू (Sussanne Khan Emotional Tribute To Mother Zarine Khan)

मां के अंतिम संस्कार के बाद अस्थि विसर्जन के दौरान पूरा खान परिवार एक साथ नजर आया था। इस दौरान अभिनेता जायद खान अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख सके और मां को अंतिम विदाई देते समय भावुक हो गए। वहीं संजय खान भी पूरे समय गमगीन दिखाई दिए।

इस दौरान का एक वीडियो भी साझा किया गया था, जिसमें परिवार की पुरानी यादों को संजोया गया था। फिलहाल पूरा परिवार अभी भी इस सदमे से बाहर नहीं आ पा रहा है। बता दें जरीन खान के निधन के बाद सुजैन खान और खान परिवार के साथ ऋतिक रोशन भी काफी मजबूती से खड़े रहे थे। ऋतिक के साथ-साथ उनकी गर्लफ्रेंड सबा आजाद भी सुजैन के देख में शामिल हुई थीं।

ये भी पढ़ें

बिहार के सीएम बने सम्राट चौधरी ने जब खेसारी लाल यादव को कहा ‘नचनिया’, अभिनेता ने दिया था मुंहतोड़ जवाब
भोजपुरी
Bihar CM Samrat Choudhary-Khesari Lal Yadav Clash

खबर शेयर करें:

Published on:

16 Apr 2026 03:03 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / मां के जाने के गम से उबर नहीं पा रहीं ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ, सुजैन खान फिर हो गईं इमोशनल

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

विनोद कांबली गंभीर हालत के बीच 10 साल बाद करेंगे पर्दे पर वापसी, इन फिल्मों में आ चुके हैं नजर

Vinod Kambli comeback on screen after 10 years amid he risk on brain stroke memory weak
बॉलीवुड

‘भारत की पहली सुपर सोल्जर फिल्म’ पर लगे 80 करोड़, रिलीज होते ही थिएटर्स में पसरा सन्नाटा, साबित हुई सुपरफ्लॉप

India's First Super Soldier Movie Attack Part 1
बॉलीवुड

‘धुरंधर’ एक्टर ने आदित्य धर को लेकर खोला राज, बताया सेट पर अनबन के दौरान क्या लेते थे एक्शन

Ashwin Dhar aka Arshad Pappu Big reveals On Aditya Dhar nature on dhurandhar set
बॉलीवुड

‘मुझे गलत तरीके से छुआ गया’, सलमान खान की एक्ट्रेस डेजी शाह ने कास्टिंग काउच पर किया खुलासा

Daisy Shah On Casting Couch
बॉलीवुड

न सारा न अनीत पड्डा… मधुबाला की बायोपिक में इस एक्ट्रेस का नाम हुआ फाइनल? दे चुकी हैं 130 करोड़ी फिल्म

Madhubala biopic for Sharvari wagh name considered she already give 130 Crore movie
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.