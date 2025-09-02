स्वरा भास्कर ने अपनी ही सास को कह दिया ‘आंटी’, सामने आया वीडियो

दरअसल, यह वीडियो ‘पति-पत्नी और पंगा’ शो का है। जिसमें एक्ट्रेस के पॉलिटिशियन पति फहाद अहमद और उनकी सास यानी कि फहाद मम्मी कैसर जहां पहुंचीं थीं। इस बीच एक्ट्रेस ने अपनी सास के साथ मजाकिया अंदाज में एक वीडियो बनाया। जिसमें वो ये कहती हुई दिखाई दे रही हैं, “तो ये हैं मेरी सास कैसर जहां, मालूम पड़ता है जैसे कोई मुगल रानी का नाम हो। चलो हाय बोलो, आप आज शूट पर आई हैं तो आपको कैसा लग रहा है? मैने आपको यहां जबरदस्ती लाया है, अगवा करके लाई हूं आपको? इस पर इनोसेंट सास कहती हैं- जी।

इसके बाद स्वरा कहती हैं- ये बेटे के लिए कुछ भी करेंगी ये हिंदुस्तानी मां हैं।

वीडियो में एक्ट्रेस आगे कहती हैं- अच्छा तो ‘आंटी’ जब फहाद ने मेरे बारे में आपको बताया था, तब आपको कैसा लगा था? इस पर सास कहती हैं- अच्छा लगा था।… देखें वीडियो