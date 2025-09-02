स्वरा भास्कर ने अपनी ही सास को कह दिया ‘आंटी’, सामने आया वीडियो

Swara Bhasker Mother in law Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो छाया हुआ है, जिसमें बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर अपनी सास के साथ कुछ बात करते हुए दिखाई दे रही हैं। वायरल वीडियो में एक जगह देखा जा सकता है, जब स्वरा अपनी सास को ‘आंटी’ कह देती है।
दरअसल, यह वीडियो ‘पति-पत्नी और पंगा’ शो का है। जिसमें एक्ट्रेस के पॉलिटिशियन पति फहाद अहमद और उनकी सास यानी कि फहाद मम्मी कैसर जहां पहुंचीं थीं। इस बीच एक्ट्रेस ने अपनी सास के साथ मजाकिया अंदाज में एक वीडियो बनाया। जिसमें वो ये कहती हुई दिखाई दे रही हैं, “तो ये हैं मेरी सास कैसर जहां, मालूम पड़ता है जैसे कोई मुगल रानी का नाम हो। चलो हाय बोलो, आप आज शूट पर आई हैं तो आपको कैसा लग रहा है? मैने आपको यहां जबरदस्ती लाया है, अगवा करके लाई हूं आपको? इस पर इनोसेंट सास कहती हैं- जी।
इसके बाद स्वरा कहती हैं- ये बेटे के लिए कुछ भी करेंगी ये हिंदुस्तानी मां हैं।
वीडियो में एक्ट्रेस आगे कहती हैं- अच्छा तो ‘आंटी’ जब फहाद ने मेरे बारे में आपको बताया था, तब आपको कैसा लगा था? इस पर सास कहती हैं- अच्छा लगा था।… देखें वीडियो
कई बार हम-सब के मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं, जो हम नहीं कहना चाहते। हो सकता है ‘आंटी’ वाली बात ‘स्लिप ऑफ टंग’ हो। बता दें इस शो को होस्ट कर रहे हैं, मुन्नवर फारुखी और सोनाली बेंद्रे।
स्वरा भास्कर और फहाद अहमद की शादी को दो साल बीत चुके हैं। दोनों ने 16 फरवरी, 2023 को शादी की थी। स्वरा और फहाद की मुलाकात 2019 में सामाजिक और राजनीतिक कार्यों के दौरान हुई थी। फहाद अहमद समाजवादी पार्टी की यूथ विंग, समाजवादी युवजन सभा के महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष हैं। दोनों की विचारधारा और सामाजिक मुद्दों पर एक जैसी सोच ने उन्हें करीब लाया। स्वरा ने बताया कि उनकी दोस्ती धीरे-धीरे प्यार में बदली, और दोनों ने एक-दूसरे के साथ जिंदगी बिताने का फैसला किया।
शादी के बाद, 23 सितंबर 2023 को स्वरा और फहाद ने अपनी बेटी राबिया का स्वागत किया। स्वरा ने सोशल मीडिया पर अपनी बेटी की तस्वीरें साझा कीं और बताया कि उनकी बेटी का नाम उनकी दादी राबिया और फहाद की दादी राबिया के नाम पर रखा गया।
स्वरा जो ‘रांझणा’, ‘तनु वेड्स मनु’, ‘निल बट्टे सन्नाटा’, और ‘वीरे दी वेडिंग’ जैसी फिल्मों के लिए जानी जाती हैं। वह सामाजिक मुद्दों पर अपनी बेबाक राय के लिए भी चर्चा में रहती हैं।