नई दिल्ली। पाकिस्तान (pakistan) की एक अदालत ने शनिवार को मुल्तान स्थित विश्वविद्यालय के पूर्व लेक्चरर जुनैद हफीज (professor junaid ashraf) को मौत की सजा सुनाई है। दरअसल, मुल्तान के बहाउद्दीन जकारिया विश्वविद्यालय (बीजेडयू) में अंग्रेजी साहित्य विभाग में पूर्व अतिथि लेक्चरर हाफिज को ईशनिंदा का आरोप लगा था। जिसके बाद में 13 मार्च, 2013 में गिरफ्तार उन्हें किया गया था। पाकिस्तान में ईशनिंदा अपराध अत्यधिक संवेदनशील माना जाता है जिसके चलते उन्हें मौत की सजा सुनाई गई है।

SHAME!!!!!!!! The scourge of Fundamentalism and religious extremism at play... Sad to see this decision from #Pakistan .. You cannot be taunting #India about our secularism while passing such inhuman judgements! Shameful! Hope this judgement can be reversed.. https://t.co/jKx4m2RjE2