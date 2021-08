करीना को बेटे का नाम 'जहांगीर' रखने पर मिला स्वरा भास्कर का सपोर्ट, बोलीं, 'जिनकी भावनाएं आहत, वे गधे हैं'

मुुंबई। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान ने हाल ही अपनी बुक 'करीना कपूर खान्स प्रेग्नेंसी बाइबल' लॉन्च की है। इस बुक में करीना ने अपनी प्रेग्नेंसी से जुड़े कई राज खोले हैं। बुक लॉन्च के मौके पर करीना ने अपने दूसरे बेटे के नाम का भी खुलासा किया। उनके दूसरे बेटे का नाम 'जेह' यानी 'जहांगीर' बताने पर लोगों ने करीना और उनके पति सैफ अली खान को ट्रोल करना शुरू कर दिया। कुछ यूजर्स का कहना है कि पहले बच्चे का नाम तैमूर और दूसरे का नाम जहांगीर, अब न जाने तीसरे का नाम क्या रखेंगे। इसी तरह की ट्रोलिंग के बीच एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने करीना कपूर का सपोर्ट करते हुए ट्रोर्ल्स को 'दुनिया का सबसे बड़ा गधा' कह दिया है। ट्रोल्स ने स्वरा को भी इस बारे में ट्रोल करना शुरू कर दिया।

'आपकी भावनाएं आहत हैं…. तो आप इस दुनिया के सबसे बड़े गधों में एक हैं!'

करीना कपूर के अपने दूसरे बेटे का पूरा नाम बताने के बाद सोशल मीडिया पर ट्रोल्स सक्रिय हो गए और करीना-सैफ का जमकर मजाक उड़ाया और कोसा भी। इस बीच एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने ट्रोर्ल्स को करारा जवाब देते हुए ट्वीट किया है। स्वरा ने अपने ट्वीट में लिखा,''किसी दम्पति ने अपने बच्चों के नाम रखे हैं, और वो दम्पति आप नहीं हैं - पर आपको इसपर राय है कि नाम क्या हैं और क्यूं हैं और आपके दिमाग में ये एक मुद्दा है; जिस से आपकी भावनाएं आहत हैं…. तो आप इस दुनिया के सबसे बड़े गधों में एक हैं!' साथ ही में, स्वरा ने जहांगीर और माइंड योर ओन बिजनेस हैशटेग भी यूज किया है।

यह भी पढ़ें : तैमूर के बाद करीना-सैफ के दूसरे बेटे का नाम 'जहांगीर', लोग बोले- 'अगला औरंगजेब या बाबर'

What if some one from RW keep his or her child name Nathuram ? Will you take the same stance ?

Here I don't agree with you at all. Just imagine the mindset how they spot the name Taimur and Jehangir.. just mindset..Taimur is always against sentiment of Indians. Nobody keeps name Hitlar in Germany..