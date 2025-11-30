दुआओं के भरोसे स्वरा भास्कर के ससुर, ICU में भर्ती, इस गंभीर बीमारी का हुए शिकार

स्वरा भास्कर के ससुर अस्पताल में भर्ती। एक्ट्रेस लेटेस्ट पोस्ट इंस्टाग्राम स्क्रीनशॉट।
Swara Bhasker Father In Law Hospitalized: मनोरंजन जगत से एक बड़ी खबर सामने आई है। मशहूर अभिनेत्री स्वरा भास्कर के ससुर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर खुद इस बात की पुष्टि की है।
सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर पोस्ट के जरिए, उन्होंने बताया कि उनके ससुर को ब्रेन हेमरेज हुआ है। उनकी आज अर्जेंट सर्जरी करनी पड़ी। एक्ट्रेस ने बताया कि वह और उनके पति फहाद अहमद अभी सिचुएशन का ध्यान रख रहे हैं और उन्होंने सभी से रिक्वेस्ट की है कि वे उनके ससुर को अपनी दुआओं में याद रखें।
