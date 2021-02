Taapsee Pannu और ताहिर भसीन की रोमांटिक फोटो हुई वायरल, लूप लपेटा में एक दूसरे के साथ कर रहे हैं काम

नई दिल्ली | बॉलीवुड अभिनेत्री तापसी पन्नू (Taapsee Pannu) बैक टू बैक फिल्में करती जा रही हैं। हर फिल्म से वो अपना ग्राफ बढ़ा रही हैं और दर्शकों का दिल जीत रही हैं। तापसी सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और उन्होंने हाल ही में एक ताहिर भसीन (Tahir Bhasin) के साथ एक फोटो शेयर की है। रोमांटिक अंदाज में ताहिर और तापसी एक दूसरे में खोए हुए नजर आ रहे हैं। दोनों फिल्म लूप लपेटा (Looop Lapeta) में एक दूसरे के साथ पहली बार काम करने जा रहे हैं। जिसका बेहद रोमांटिक अंदाज मेकर्स ने शेयर किया है। जिसपर तापसी ने भी फिल्म की कहानी के कुछ अंश बताए हैं।

तापसी पन्नू ने ताहिर भसीन के साथ ट्विटर पर रोमांटिक फोटो साझा की है। ताहिर तापसी की गोद में अपना सिर रखे हुए हैं तो तापसी उनके ऊपर अपना सिर रखी हुई हैं। इस दौरान ताहिर शर्टलेस हैं जबकि तापसी ने एक बोल्ड टॉप डाला हुआ है। दोनों की ये फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है।

Satya ke liye, it was love at first fight. Aur main... Main bahut bhaag chuki thi. Ab bas paaon tikaana chahti thi.

Life se maar khaane ki humein aadat

ho gayi thi. Isiliye humne ek dusre ko hi, apna pain killer bana liya.

Enter their world of fire n ice ! #LooopLapeta pic.twitter.com/oUV9cvYm2S