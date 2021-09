तापसी पन्नू की फोटो पर यूजर ने लिखा- 'मर्द की बॉडी’, एक्ट्रेस ने दिया करारा जवाब

नई दिल्ली। बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू आए दिन सुर्खियों में बनी रहती हैं। उन्हें उनकी फिल्मों से ज्यादा बेबाकी के लिए जाना जाता है। वह सोशल मीडिया पर हर मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखती हैं और जब कोई उन्हें ट्रोल करने की कोशिश करता है तो तापसी उसका भी करारा जवाब देती हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। तापसी ने अपनी एक तस्वीर शेयर की थी। जिस पर एक यूजर ने ऐसा कमेंट कर दिया कि तापसी बिना जवाब दिए रह नहीं पाईं।

दरअसल, इन दिनों तापसी पन्नू अपनी अपकमिंग फिल्म 'रश्मि रॉकेट' को लेकर चर्चा में बनी हुई हैं। यह एक स्पोर्ट्स फिल्म है। ये फिल्म १५ अक्टूबर को Zee5 पर स्ट्रीम होगी। फिल्म में वह एक एथलीट का रोल निभा रही हैं। ऐसे में इस फिल्म के लिए एक्ट्रेस ने अपनी बॉडी पर जी-तोड़ मेहनत की है। ऐसे में तापसी पन्नू ने सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर शेयर की थी। जिसमें उनका चेहरा तो नहीं दिखाई दे रहा है लेकिन उनकी बैक बॉडी दिखाई दे रही है।

इस तस्वीर को शेयर करते हुए तापसी पन्नू ने कैप्शन में लिखा, बहुत सिर पे चढ़ा के रखा है इसे, किसी की नहीं सुनती, पर खुद की सुनती है... ये बड़ी बात है। उनकी इस तस्वीर पर लाखों लाइक्स आ चुके हैं। लेकिन एक यूजर ने उनकी तस्वीर पर कमेंट कर लिखा, 'ये मर्द की बॉडी वाली सिर्फ तापसी पन्नू ही हो सकती है। इस पर तापसी ने जवाब देते हुए लिखा, 'मैं बस इतना ही कहूंगी। बस इस लाइन को याद रखें और 23 सितंबर का इंतजार करें और मुझे आगे बढ़ाएं धन्यवाद, मैंने इस तारीफ के लिए वाकई बहुत मेहनत की है'।

All I will say is…. Just remember this line and wait for 23rd September :)

And advance mein THANK YOU I really worked hard for this compliment 🙏🏽 https://t.co/O5O8zMRzP0