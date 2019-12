तैमूर अली खान ने काटा तीसरा बर्थडे केक, पार्टी में झूला झूलते दिखे.. देखें Inside Photos और Videos

View this post on Instagram

🔉🔉 He’ll do a nice wave for you!!! says Nawab saab as the fammm steps out for the cams at Taimur’s 3rd buddayyy celebrations today ❤️❤️ FOLLOW 👉 @voompla INQUIRIES 👉 @ppbakshi . #voompla #bollywood #kareenakapoor #kareenakapoorkhan #saifalikhan #taimuralikhan #bollywoodstyle #bollywoodfashion #mumbaidiaries #delhidiaries #indianactress #bollywoodactress #bollywoodactresses