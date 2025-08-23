हॉरर फिल्मों की क्वीन बनेंगी तमन्ना भाटिया! ‘रागिनी एमएमएस 3’ में दिखाएंगी अपना डरावना रूप

'रागिनी एमएमएस' फ्रेंचाइजी की शुरुआत 2011 में राजकुमार राव और कायनाज मोटवाला के साथ हुई थी, जिसके बाद 2014 में सनी लियोनी स्टारर 'रागिनी एमएमएस 2' आई थी। 'रागिनी एमएमएस 2' को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता मिली थी और इसका गाना 'बेबी डॉल' बहुत हिट हुआ था। साथ ही कहा जा रहा है कि 'रागिनी एमएमएस 3' में डर, कॉमेडी और म्यूजिक का जबरदस्त मेल दर्शकों को देखने को मिलेगा। अब देखना है कि तमन्ना भाटिया इस फिल्म से दर्शकों को कितना डरा और हंसा पाती हैं।