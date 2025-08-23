हॉरर फिल्मों की क्वीन बनेंगी तमन्ना भाटिया! ‘रागिनी एमएमएस 3’ में दिखाएंगी अपना डरावना रूप

Ragini MMS 3: एकता कपूर की मशहूर हॉरर फ्रेंचाइजी 'रागिनी एमएमएस' के तीसरे पार्ट में तमन्ना भाटिया की एंट्री हो गई है। इस फिल्म में तमन्ना लीड रोल निभाएंगी और यह अब तक की सबसे बड़ी 'रागिनी एमएमएस' फिल्म होने वाली है। बता दें कि एकता कपूर काफी समय से 'रागिनी एमएमएस 3' बनाना चाह रही थीं और आखिरकार उन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट फाइनल किया है जो 'रागिनी एमएमएस' यूनिवर्स में फिट भी बैठता है और इसे एक नए अंदाज में पेश भी करता है।
यह फिल्म 2025 के अंत तक फ्लोर पर जा सकती है। तमन्ना भाटिया को फिल्म की कहानी बहुत पसंद आई है। एकता कपूर ने तमन्ना को फिल्म की कहानी 'वन' के सेट पर सुनाई थी और नई तरह की हॉरर थीम सुनकर तमन्ना हैरान रह गईं। इस बार 'रागिनी एमएमएस 3' हॉरर-इरोटिका के बजाय हॉरर-कॉमेडी फॉर्मेट में होगी। टीम एक ऐसा धमाकेदार म्यूजिक नंबर भी ढूंढ रही है जो 'रागिनी एमएमएस 2' के 'बेबी डॉल' गाने की तरह चार्टबस्टर बन जाए।
'रागिनी एमएमएस' फ्रेंचाइजी की शुरुआत 2011 में राजकुमार राव और कायनाज मोटवाला के साथ हुई थी, जिसके बाद 2014 में सनी लियोनी स्टारर 'रागिनी एमएमएस 2' आई थी। 'रागिनी एमएमएस 2' को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता मिली थी और इसका गाना 'बेबी डॉल' बहुत हिट हुआ था। साथ ही कहा जा रहा है कि 'रागिनी एमएमएस 3' में डर, कॉमेडी और म्यूजिक का जबरदस्त मेल दर्शकों को देखने को मिलेगा। अब देखना है कि तमन्ना भाटिया इस फिल्म से दर्शकों को कितना डरा और हंसा पाती हैं।