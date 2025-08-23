Patrika LogoSwitch to English

हॉरर फिल्मों की क्वीन बनेंगी तमन्ना भाटिया! ‘रागिनी एमएमएस 3’ में दिखाएंगी अपना डरावना रूप

Ragini MMS 3: तमन्ना भाटिया अब 'रागिनी एमएमएस 3' में हॉरर क्वीन के अवतार में नजर आएंगी, हमेशा ग्लैमरस दिखने वाली तमन्ना का ये नया अवतार देखना दिलचस्प होगा, जो दर्शकों को डर के साथ मनोरंजन का भी डबल डोज देगा…

मुंबई

Shiwani Mishra

Aug 23, 2025

हॉरर फिल्मों की क्वीन बनेंगी तमन्ना भाटिया! 'रागिनी एमएमएस 3' में दिखाएंगी अपना डरावना रूप
तमन्ना भाटिया( फोटो सोर्स: X)

Ragini MMS 3: एकता कपूर की मशहूर हॉरर फ्रेंचाइजी 'रागिनी एमएमएस' के तीसरे पार्ट में तमन्ना भाटिया की एंट्री हो गई है। इस फिल्म में तमन्ना लीड रोल निभाएंगी और यह अब तक की सबसे बड़ी 'रागिनी एमएमएस' फिल्म होने वाली है। बता दें कि एकता कपूर काफी समय से 'रागिनी एमएमएस 3' बनाना चाह रही थीं और आखिरकार उन्होंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट फाइनल किया है जो 'रागिनी एमएमएस' यूनिवर्स में फिट भी बैठता है और इसे एक नए अंदाज में पेश भी करता है।

तमन्ना भाटिया का 'रागिनी एमएमएस 3' में डरावना रूप

यह फिल्म 2025 के अंत तक फ्लोर पर जा सकती है। तमन्ना भाटिया को फिल्म की कहानी बहुत पसंद आई है। एकता कपूर ने तमन्ना को फिल्म की कहानी 'वन' के सेट पर सुनाई थी और नई तरह की हॉरर थीम सुनकर तमन्ना हैरान रह गईं। इस बार 'रागिनी एमएमएस 3' हॉरर-इरोटिका के बजाय हॉरर-कॉमेडी फॉर्मेट में होगी। टीम एक ऐसा धमाकेदार म्यूजिक नंबर भी ढूंढ रही है जो 'रागिनी एमएमएस 2' के 'बेबी डॉल' गाने की तरह चार्टबस्टर बन जाए।

'रागिनी एमएमएस' फ्रेंचाइजी

'रागिनी एमएमएस' फ्रेंचाइजी की शुरुआत 2011 में राजकुमार राव और कायनाज मोटवाला के साथ हुई थी, जिसके बाद 2014 में सनी लियोनी स्टारर 'रागिनी एमएमएस 2' आई थी। 'रागिनी एमएमएस 2' को बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सफलता मिली थी और इसका गाना 'बेबी डॉल' बहुत हिट हुआ था। साथ ही कहा जा रहा है कि 'रागिनी एमएमएस 3' में डर, कॉमेडी और म्यूजिक का जबरदस्त मेल दर्शकों को देखने को मिलेगा। अब देखना है कि तमन्ना भाटिया इस फिल्म से दर्शकों को कितना डरा और हंसा पाती हैं।

Updated on:

23 Aug 2025 11:20 am

Published on:

23 Aug 2025 11:07 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / हॉरर फिल्मों की क्वीन बनेंगी तमन्ना भाटिया! ‘रागिनी एमएमएस 3’ में दिखाएंगी अपना डरावना रूप

