लड़की देखी नहीं की फैल गए…तनुश्री दत्ता ने यौन उत्पीड़न मामले पर नाना पाटेकर- विवेक अग्निहोत्री को लेकर किया खुलासा

तनुश्री दत्ता ने पिंकविला से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने फिल्म 'चॉकलेट' के सेट पर हुए विवाद को याद किया और कहा कि उन्होंने कभी भी किसी भी सीन पर एतराज नहीं किया। समस्या थी डायरेक्टर के बात करने के तरीके से। तनुश्री ने बताया, "कॉस्ट्यूम थोड़ा एक्सपोजर वाला था, और मुझे पानी के अंदर डांस करना था। मेरी दिक्कत डायरेक्टर के मुझसे बात करने के तरीके से थी। जिस तरह से उन्होंने मुझे बताया कि क्या करना है, वह बहुत गलत था। मैंने उनसे कहा कि आप मिस इंडिया या किसी भी प्रोफेशनल से इस तरह बात नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने अपनी आवाज उठाई।"