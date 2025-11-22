लड़की देखी नहीं की फैल गए…तनुश्री दत्ता ने यौन उत्पीड़न मामले पर नाना पाटेकर- विवेक अग्निहोत्री को लेकर किया खुलासा

तनुश्री दत्ता ने किया यौन उत्पीड़न मामले में बड़ा खुलासा
Tanushree Dutta On Her Harassment: इंडस्ट्री की बोल्ड एक्ट्रेस तनुश्री दत्ता ने अपने हैरेसमेंट को लेकर एक बार फिर बात की है और अपने कड़वे अनुभवों को याद किया है। उन्होंने 2005 की फिल्म 'चॉकलेट' के सेट पर डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री और 2009 की फिल्म 'हॉर्न ओके प्लीज' के आइटम सॉन्ग की शूटिंग के दौरान एक्टर नाना पाटेकर के साथ हुए विवादों पर खुलकर बात की है। उनका बयान एक बार फिर सोशल मीडिया पर छा गया है।
तनुश्री दत्ता ने पिंकविला से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने फिल्म 'चॉकलेट' के सेट पर हुए विवाद को याद किया और कहा कि उन्होंने कभी भी किसी भी सीन पर एतराज नहीं किया। समस्या थी डायरेक्टर के बात करने के तरीके से। तनुश्री ने बताया, "कॉस्ट्यूम थोड़ा एक्सपोजर वाला था, और मुझे पानी के अंदर डांस करना था। मेरी दिक्कत डायरेक्टर के मुझसे बात करने के तरीके से थी। जिस तरह से उन्होंने मुझे बताया कि क्या करना है, वह बहुत गलत था। मैंने उनसे कहा कि आप मिस इंडिया या किसी भी प्रोफेशनल से इस तरह बात नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने अपनी आवाज उठाई।"
तनुश्री दत्ता ने आगे कहा, "डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री उस वक्त इतने बड़े डायरेक्टर नहीं थे, फिर भी वह 'कपड़े उतार के नाच' जैसी बातें कर रहे थे, वो बात इज्जत से भी कही जा सकती थीं। मैं एक मिस इंडिया बैकग्राउंड से थी और इस तरह के बर्ताव से मुझे काफी हैरानी हुई थी। उन्होंने बताया कि उस समय सुनील शेट्टी जैसे बड़े स्टार्स भी सेट पर मौजूद थे और हर कोई हैरान रह गया था।"
तनुश्री ने साफ किया कि उनका झगड़ा सिर्फ उन्हीं लोगों से हुआ जिनका औरतों के लिए बर्ताव बेहद गलत था। उन्होंने कहा, "इन आदमियों को औरतों के साथ अच्छा बर्ताव करना नहीं आता। मुझे कभी किसी ऐसे इंसान से दिक्कत नहीं हुई जिसकी अच्छी रेप्युटेशन हो।" नाना पाटेकर को लेकर उन्होंने डिंपल कपाड़िया के एक पुराने इंटरव्यू को भी याद किया, जिसमें डिंपल ने नाना पाटेकर को 'एक बुरा इंसान' कहा था। तनुश्री ने दावा किया कि 2008 में नाना पाटेकर के पास फिल्में भी नहीं थीं, जबकि वह अपने करियर के चरम पर थीं।"
तनुश्री ने दावा किया कि 'हॉर्न ओके प्लीज' फिल्म दो साल तक बिक नहीं रही थी और मेकर्स ने हाथ जोड़कर उनसे एक आइटम सॉन्ग करने को कहा, क्योंकि उनके आकर्षण से फिल्म चल सकती थी। उन्होंने कहा कि मदद के लिए राजी होने के बाद, "जिन लोगों ने मुझसे आने की गुजारिश की थी, उन्होंने ही मुझे मुसीबत में डाल दिया था"
तनुश्री ने आरोप लगाया कि उन लोगों ने उनके साथ बुरा बर्ताव किया और फिर उन पर पब्लिसिटी स्टंट करने का आरोप लगाया, जबकि वह पहले से ही बहुत पॉपुलर थीं। उन्होंने कहा कि यह सब एक मैनीपुलेशन था जो जानबूझकर किया गया था। वहीं, तनुश्री दत्ता ने बताया कि कई बार उनके पास बिग बॉस में आने के ऑफर आए हैं , लेकिन वह कभी बिग बॉस में नहीं जाना चाहती हैं।
