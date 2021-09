Teachers Day 2021 : माधुरी दीक्षित से लेकर कियारा आडवाणी तक B-Town के इन सेलेब्स ने दी शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं

आज पूरे देश में टीचर्स डे मनाया जा रहा है। देश भर में लोग अपने टीचर्स को याद कर उनके लिए सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर रहे है। टीचर्स अपने स्टूडेंट के भविष्य का निर्माण करने में बहुत ही एहम भूमिका निभाते हैय यहीं कारण है जो उनका औदा भगवान समान माना गया है। वहीं इसी कड़ी में बॉलीवुड सेलेब्स भी अपने टीचर्स और उनकी सिखाई गई सीख को याद कर अपनी भावनाएं सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस के साथ शेयर कर रहे है। शिक्षक दिवस पर बॉलीवुड सेलेब्स माधुरी दीक्षित, ईशा देओल, कियारा अडवाणी जैसे अदाकारों ने अपने टीचर्स को याद किया है।

बॉलीवुड के ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी ने ट्वीट कर आज शिक्षक दिवास की शुभकामनाएं दी। हेमा ने अपने ट्वीट में लिखा कि सभी महान शिक्षकों को शुभकामनाएं, जिन्होंने हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाया है, हैप्पी टीचर्स डे!"

Wishing all our great teachers over the years who have mentored us and taught us so much in life🙏 Happy Teachers Day! pic.twitter.com/xrLsRqaL6t — Hema Malini (@dreamgirlhema) September 5, 2021

वहीं बॉलीवुड की धक धक गर्ल ने अपने ट्वीट में लिखा कि आज इस खास मौके पर मैं उन सभी शिक्षकों को धन्यवाद देना चाहती हूं जिन्होंने हमें अपने जीवन के बारे में कई महत्वपूर्ण सबक दिए हैं। आइए हम एक साथ इस दिन को मनाएं और अपने शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करें। #HappyTeachersDay।"

Today on this special occasion I want to thank all the teachers who have given us many important lessons about our lives. Let's together celebrate this day and show our gratitude towards our teachers. #HappyTeachersDay 🙏 pic.twitter.com/vh6juN6yrt — Madhuri Dixit Nene (@MadhuriDixit) September 5, 2021

बॉलीवुड अभिनेत्री कियारा अडवाणी लिखती है उन सभी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं जिन्होंने हमें आकार दिया है और हमें प्रेरित किया है! #HappyTeachersDay2021 #happyteachersday।"

Happy Teachers Day to all the teachers out there who have shaped us and inspired us to be who we are today! 🙌🏼❤️ #HappyTeachersDay2021 #happyteachersday — Kiara Advani (@advani_kiara) September 5, 2021

वहीं हेमा मालिनी की बेटी ऐशा दओल ने आज का दिन अपनी मां को समर्पित करते हुए एक स्पेशल नोट लिखा कि एक छोटी नर्तकी के रूप में मेरे पहले कदम से लेकर आज मैं एक माँ के रूप में, यह सब आपकी वजह से है। ज्ञान, नैतिकता और अनुशासन मैं आपसे सीखा है मेरे लिए हमेशा एक आशीर्वाद रहा है। मेरी माँ, मेरी पहली शिक्षक।"

एक्ट्रेस तापसी पन्नू अपने कोच नूशिन अल खादीर को फिल्म 'शाबाश मिठू' में अपनी यात्रा के पीछे एक महत्वपूर्ण स्तंभ मानती हैं। तापसी ने रविवार को शिक्षक दिवस के मौके पर पूर्व क्रिकेट ट्रेनिंग देने वाले नूशिन को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, "हर निडर खिलाड़ी के पीछे एक निडर कोच होता है! मुझमें सर्वश्रेष्ठ लाने के लिए धन्यवाद नूशिन! शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं।

वहीं बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता सुनील शेट्टी ने भी आज के दिन अपने टीचर्स को याद करते हुए शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं दी। सुनील ने लिखा कि उन सभी गुरुओं को बहुत-बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे जीवन का पाठ पढ़ाया है। जबकि मेरे लिए हर दिन शिक्षक दिवस है, आइए आज का दिन धन्यवाद और सलाम के साथ मनाएं! जीवन के लिए। #happyteachersday।"