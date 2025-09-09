क्रेजी हीरोइन उर्वशी शर्मा के आगे फीका पड़ा तेलुगु हीरो, पत्नी की वजह से मिली थी लाइमलाइट

बता दें कि सचिन और उर्वशी की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता की परिभाषा हर किसी के लिए अलग होती है। सचिन जोशी भले ही हीरो के तौर पर सफल नहीं हो पाए, लेकिन वे एक सफल बिजनेसमैन हैं। उर्वशी शर्मा भले ही अब फिल्मों में काम नहीं करतीं, लेकिन उन्होंने एक समय में दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई थी। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि जीवन में प्यार और परिवार सबसे जरुरी हैं।