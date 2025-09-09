Patrika LogoSwitch to English

क्रेजी हीरोइन उर्वशी शर्मा के आगे फीका पड़ा तेलुगु हीरो, पत्नी की वजह से मिली थी लाइमलाइट

Telugu Flop Hero: तेलुगु सिनेमा में सचिन जोशी भले ही बतौर हीरो अपनी पहचान बनाने में नाकाम रहे, लेकिन उनकी पत्नी उर्वशी शर्मा, जो कभी "क्रेजी हीरोइन" के नाम से मशहूर थीं, उनकी वजह से उन्हें लाइमलाइट मिली…

मुंबई

Shiwani Mishra

Sep 09, 2025

क्रेजी हीरोइन के आगे फीका पड़ा तेलुगु हीरो, पत्नी की वजह से मिली थी लाइमलाइट
सचिन जोशी और उर्वशी शर्मा( फोटो सोर्स : X)

Telugu Flop Hero: तेलुगु सिनेमा में कई ऐसे सितारे हैं जो अपनी किस्मत आजमाने बॉलीवुड में आते हैं, लेकिन सबको सफलता नहीं मिलती। आज हम एक ऐसे ही अभिनेता की बात कर रहे हैं, जो करोड़ों की संपत्ति के मालिक होने के बावजूद हीरो के तौर पर सफल नहीं हो पाए। लेकिन उनकी पत्नी, एक समय में तेलुगु सिनेमा की "क्रेजी हीरोइन" के तौर पर जानी जाती थीं। ये कहानी है सचिन जोशी और उर्वशी शर्मा की है।

हिंदी सिनेमा में निराशा हाथ लगी

सचिन जोशी तेलुगु सिनेमा में 2002 में फिल्म 'मौनमेलनॉय' से आए। उन्होंने कुछ और फिल्में कीं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने हिंदी सिनेमा में भी कोशिश की, लेकिन वहां भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। आखिरकार, उन्होंने फिल्म निर्माण में कदम रखा, लेकिन हीरो के तौर पर उनका करियर उड़ान नहीं भर पाया। सचिन जोशी भले ही एक्टिंग में असफल रहे, लेकिन वे एक सफल बिजनेसमैन हैं। उनके पास वाइकिंग ग्रुप समेत कई निजी कंपनियां हैं।

पत्नी की वजह से मिली थी लाइमलाइट

सचिन जोशी की पत्नी उर्वशी शर्मा की बात करे, तो उर्वशी ने 2008 में फिल्म 'थ्री' से अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन यह फिल्म फ्लॉप रही। इसके बाद उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखा और 'बाबर', 'आक्रोश', 'चक्रधर' 'नकाब', और 'खट्टा मीठा' जैसी फिल्मों में काम किया। दरअसल, उर्वशी को "क्रेजी हीरोइन" इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनकी एक्टिंग और डांसिंग स्टाइल काफी अलग और एनर्जेटिक होती थी। इसके बाद सचिन जोशी और उर्वशी शर्मा ने शादी कर ली।

बता दें कि उर्वशी के स्टारडम और उनकी अनूठी एक्टिंग स्टाइल ने दर्शकों का ध्यान खींचा, जिससे सचिन को भी पहचान मिली, भले ही उनकी अपनी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाईं। इस तरह, उनकी पत्नी की पॉपुलैरिटी ने उन्हें सुर्खियों में बनाए रखने में मदद की, लेकिन उर्वशी ने शादी के कुछ ही समय के बाद फिल्मों से दूरी बना ली और अपनी खुशहाल परिवार के साथ जीवन में अब तक व्यस्त हैं।

सफलता की परिभाषा

बता दें कि सचिन और उर्वशी की कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता की परिभाषा हर किसी के लिए अलग होती है। सचिन जोशी भले ही हीरो के तौर पर सफल नहीं हो पाए, लेकिन वे एक सफल बिजनेसमैन हैं। उर्वशी शर्मा भले ही अब फिल्मों में काम नहीं करतीं, लेकिन उन्होंने एक समय में दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई थी। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि जीवन में प्यार और परिवार सबसे जरुरी हैं।

