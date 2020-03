फिल्म 'थप्पड़' के फ्लॉप होते ही अनुभव सिन्हा ने खोया अपना आपा, ट्वीटर पर लोगों को देने लगे गंदी गालियां

नई दिल्ली। फिल्म 'थप्पड़' ( Thappad ) हाल ही में रिलीज़ हुई। इस फिल्म में एक्टर तापसी पन्नू ( Taapsee pannu ) अहम भूमिका में दिखाई दी। फिल्म की कहानी समाजिक मुद्दे घरेलू हिंसा पर आधारित है। फिल्म की कहानी के अनुसार अनुभव सिन्हा ( Anubhav Sinha ) को इस फिल्म से काफी उम्मीदें थी। फिल्म रिलीज़ होते दर्शकों को फिल्म काफी पसंद आई। लेकिन सिनेमाघरों में थप्पड़ उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। जिसे देख अनुभव सिन्हा काफी निराश थे।

फिल्म 'थप्पड़' को देख लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया को सोशल मीडिया पर शेयर किया। मूवी के बारें में एक यूजर ने लिखा- बेशक फिल्म ने बॉक्सऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही हो,लेकिन फिल्म वाकई में बेहद अच्छी है। यूजर के इस ट्वीट का रिप्लाई करते हुए निर्देशक सुधीर मिश्रा ( Sudhir Mishra ) ने कहा कि "ऐसी बात नहीं है फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा काम किया है। थप्पड़ ने पहले ही दिन 21 करोड़ रूपये का बिजनेस किया। इस फिल्म का मुद्दा भी काफी अलग है। लेकिन बात ये कि जब आप कभी इस तरह के विषयों पर फिल्में बनाते हैं तो हर कोई उसे पसंद करें ऐसे जरूरी नही"।

Thappad has done well and by d way it ain’t over yet !21 crores in d first week for a Tapsee solo n a film that dives deep into an issue is brilliant !But then if you make a kind of film some people won’t like it and isn’t that the point : to provoke,2dislodge long held views etc https://t.co/dWKGhr5fgt