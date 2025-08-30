Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

रिलीज होते ही छाया ‘Haatak’ का पहला पोस्टर, बोल्ड और एक्शन मोड में दिखी एक्ट्रेस

First poster of 'Hatak' released: अदा शर्मा की आने वाली फिल्म 'हातक' का पहला पोस्टर रिलीज होते ही इंटरनेट पर छा गया है। पोस्टर में एक्ट्रेस बोल्ड और एक्शन मोड में नजर आ रही हैं…

मुंबई

Shiwani Mishra

Aug 30, 2025

रिलीज होते ही छाया 'हातक' का पहला पोस्टर, बोल्ड और एक्शन मोड में दिखी एक्ट्रेस
अदा शर्मा( फोटो सोर्स: X)

'Haatak' Released: अभिनेत्री अदा शर्मा एक बार फिर अपने दमदार अभिनय से दर्शकों को चौंकाने के लिए तैयार हैं। उनकी आने वाली फिल्म 'हाटक' का पहला पोस्टर रिलीज हो चुका है और इसे लोग खूब पसंद कर रहे हैं। पोस्टर में अदा शर्मा अपने किरदार शिवरंजनी आचार्य के रूप में दिखाई दे रही हैं। ट्रेंच कोट, सूट और कैप पहने, हाथ में बंदूक थामे उनका यह तीखा अंदाज फिल्म के सख्त मिजाज को दर्शाता है। फिल्म की टैगलाइन 'वन हाइस्ट, नो मर्सी' (एक डकैती, कोई दया नहीं) संकेत करती है कि ये फिल्म एक्शन और सस्पेंस से भरपूर होगी।

'हाटक' का हिस्सा बनना रोमांचक है

फिल्म के बारे में बताते हुए अदा शर्मा ने कहा कि, 'हाटक' का हिस्सा बनना मेरे लिए बहुत रोमांचक है। अजय सर एक जाने-माने विज्ञापन फिल्ममेकर हैं और यह उनकी पहली फीचर फिल्म है। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और उन्होंने अपना नजरिया बयां किया, तो मैं तुरंत इस प्रोजेक्ट से जुड़ गई। मुझे खुशी है कि 'द केरल स्टोरी', 'सनफ्लॉवर 2' और 'रीता सन्याल' के बाद निर्देशक मुझे इतने अलग-अलग और चुनौतीपूर्ण किरदारों में देख रहे हैं।'

ये भी पढ़ें

‘Azul’ गाने के विवाद पर पहली बार बोले गुरु रंधावा, कहा- जब भगवान आपके साथ होते हैं,तो…
मनोरंजन
'Azul' गाने के विवाद पर पहली बार बोले गुरु रंधावा, कहा- जब भगवान आपके साथ होते हैं,तो...

बोल्ड और एक्शन मोड में दिखी एक्ट्रेस

बता दें कि फिल्म का निर्देशन और लेखन अजय के शर्मा कर रहे हैं, जिन्होंने अब तक विज्ञापन जगत में अपनी पहचान बनाई है। 'हाटक' उनकी पहली फीचर फिल्म होगी। ये फिल्म 8 पिक्चर्स के बैनर तले बन रही है। फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और एक दमदार कहानी पेश करने का दावा कर रही है। साथ ही निर्देशक अजय के शर्मा ने कहा, 'हाटक' केवल एक हाइस्ट फिल्म नहीं है। बल्कि ये ताकत, नैतिकता और इंसानी फैसलों की कीमत पर सवाल उठाती है। मेरा प्रयास है कि असली घटनाओं से प्रेरित इस कहानी को दर्शकों तक सबसे ईमानदार और तीखे अंदाज में पहुंचाया जाए। अदा शर्मा ने शिवरंजनी आचार्य के रूप में जिस गंभीरता और एनर्जी के साथ अभिनय किया है, वह मेरे विजन से पूरी तरह मेल खाता है।

फिल्म की शूटिंग

दरअसल, फिल्म की शूटिंग राजस्थान और उत्तर भारत के अलग-अलग हिस्सों में की जाएगी। मेकर्स ने 2026 में बड़े पैमाने पर फिल्म की थिएट्रिकल रिलीज की योजना बनाई है। इसके साथ ही अदा शर्मा की दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और अजय के शर्मा के निर्देशन के साथ 'हाटक' आने वाले समय की एक रोमांचक क्राइम थ्रिलर के रूप में अपनी जगह बना सकती है। पोस्टर से यह साफ हो गया है कि फिल्म में एक्शन, सस्पेंस और सिनेमाई रोमांच देखने को मिलेगा।

खबर शेयर करें:

Updated on:

30 Aug 2025 11:10 am

Published on:

30 Aug 2025 11:08 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / रिलीज होते ही छाया ‘Haatak’ का पहला पोस्टर, बोल्ड और एक्शन मोड में दिखी एक्ट्रेस

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.