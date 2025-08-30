रिलीज होते ही छाया ‘Haatak’ का पहला पोस्टर, बोल्ड और एक्शन मोड में दिखी एक्ट्रेस

बता दें कि फिल्म का निर्देशन और लेखन अजय के शर्मा कर रहे हैं, जिन्होंने अब तक विज्ञापन जगत में अपनी पहचान बनाई है। 'हाटक' उनकी पहली फीचर फिल्म होगी। ये फिल्म 8 पिक्चर्स के बैनर तले बन रही है। फिल्म सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और एक दमदार कहानी पेश करने का दावा कर रही है। साथ ही निर्देशक अजय के शर्मा ने कहा, 'हाटक' केवल एक हाइस्ट फिल्म नहीं है। बल्कि ये ताकत, नैतिकता और इंसानी फैसलों की कीमत पर सवाल उठाती है। मेरा प्रयास है कि असली घटनाओं से प्रेरित इस कहानी को दर्शकों तक सबसे ईमानदार और तीखे अंदाज में पहुंचाया जाए। अदा शर्मा ने शिवरंजनी आचार्य के रूप में जिस गंभीरता और एनर्जी के साथ अभिनय किया है, वह मेरे विजन से पूरी तरह मेल खाता है।