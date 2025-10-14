जिसने खेली खून की होली, उड़ा दिए थे 10 पाकिस्तानी टैंक, भारत माता के सपूत पर बन रही है फिल्म Ikkis

मैडॉक फिल्म्स ने इंस्टाग्राम पर मोशन पोस्टर साझा करते हुए लिखा, "अरुण खेत्रपाल की जयंती पर, हम गर्व के साथ 'इक्कीस' की शूटिंग पूरी होने की घोषणा करते हैं। यह फिल्म हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। दिनेश विजान और मैडॉक फिल्म्स प्रस्तुत करते हैं 'इक्कीस', जिसका निर्देशन श्रीराम राघवन ने किया है। यह भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता की सच्ची और अनकही कहानी है। सिनेमाघरों में दिसंबर 2025 को दस्तक देगी।"