बॉलीवुड

ये हैं वो 5 स्टार्स, जिन्होंने पैसों को नहीं, नाम को दी अहमियत, मुफ्त में की फिल्में और बन गए सुपरस्टार

Bollyood: फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे कई बड़े सितारे हैं जिन्होंने अपने करियर में कभी न कभी बिना फीस लिए फिल्मों में काम किया है। इस लिस्ट में शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण जैसे कई बड़े नाम शामिल हैं…

मुंबई

Shiwani Mishra

Aug 11, 2025

ये हैं वो 5 स्टार्स, जिन्होंने पैसों को नहीं, नाम को दी अहमियत, मुफ्त में की फिल्में और बन गए सुपरस्टार
Bollywood superstars (Image: Patrika)

Bollywood: बॉलीवुड में ऐसे कई सितारे हैं जिन्होंने पैसों से ज्यादा नाम को अहमियत दी है। हम आपको ऐसे 5 स्टार्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने बिना फीस लिए फिल्मों में काम किया और आज वे सुपरस्टार बन चुके हैं, तो आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ सितारों के बारे में…

अमिताभ बच्चन ( Amitabh Bachchan)

अमिताभ बच्चन ने संजय लीला भंसाली की फिल्म 'ब्लैक' में रानी मुखर्जी के साथ काम किया था। इस फिल्म के लिए उन्होंने कोई फीस नहीं ली थी। 'ब्लैक' बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी।

शाहरुख खान( Shahrukh Khan)

शाहरुख खान फिल्म 'हे राम' में मेन रोल में नजर आए थे। कमल हासन के साथ काम करने की इच्छा के कारण किंग खान ने इस फिल्म के लिए फीस नहीं ली थी। बताया जाता है कि फिल्म 'हे राम' का बजट बहुत कम था।

शाहिद कपूर (Shahid kapoor)

विशाल भारद्वाज के निर्देशन में बनी फिल्म 'हैदर' में शाहिद कपूर लीड रोल में नजर आए थे। इस फिल्म की कहानी एक्टर को इतनी पसंद आई कि उन्होंने फीस लेने से मना कर दिया। श्रद्धा कपूर भी 'हैदर' का हिस्सा थीं।

दीपिका पादुकोण ( Deepika padukone)

दीपिका पादुकोण ने 'ओम शांति ओम' से बॉलीवुड डेब्यू किया था। इसमें वो शाहरुख खान के साथ रोमांस करती नजर आईं। कहा जाता है कि किंग खान के साथ पहली फिल्म में इतना बड़ा मौका मिलने पर दीपिका ने मुफ्त में काम किया था। आज दीपिका इंडस्ट्री की टॉप हीरोइन हैं।

नवाजुद्दीन सिद्दीकी (Nawazuddin siddiqui)

उर्दू लेखक सआदत हसन 'मंटो' के जीवन पर बेस्ड फिल्म 'मंटो' में नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने अपनी दमदार एक्टिंग से दर्शकों के दिलों को जीत लिया था। बता दें कि 'मंटो' के प्रति सम्मान के कारण नवाजुद्दीन एक रुपये लेकर फिल्म में काम करने के लिए तैयार हो गए थे।

दरअसल इन सितारों ने पैसों से ज्यादा कहानी और अपने काम को महत्व दिया, यही वजह है कि आज वे इंडस्ट्री में इतना ऊंचा मुकाम हासिल कर पाए है।

Published on:

11 Aug 2025 01:06 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ये हैं वो 5 स्टार्स, जिन्होंने पैसों को नहीं, नाम को दी अहमियत, मुफ्त में की फिल्में और बन गए सुपरस्टार

