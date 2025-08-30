Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

मेहनत और जज्बे की मिसाल बना Bollywood का ये फेमस एक्टर, मां के देहांत के अगले दिन ही पहुंच गया था सेट पर

Bollywood News: राजकुमार राव ऐसे कलाकार जो दुख की घड़ी में भी डटे रहे। मां के देहांत के अगले दिन ही वह सेट पर चले गए थे।

मुंबई

Saurabh Mall

Aug 30, 2025

Rajkumar Rao Birthday Special
राजकुमार राव जन्मदिन विशेष

Rajkumar Rao Birthday Special: राजकुमार राव हिंदी सिनेमा के उन चमकते सितारों में से हैं, जिन्होंने अपनी मेहनत और काबिलियत से बॉलीवुड में खास जगह बनाई। उनकी कहानी मेहनत, जुनून और प्रतिभा की मिसाल है। एक आम परिवार से निकलकर बॉलीवुड के बड़े अभिनेताओं में शामिल होने का उनका सफर प्रेरणा देता है।

31 अगस्त 1984 को हरियाणा के गुरुग्राम में एक मध्यमवर्गीय परिवार में राजकुमार राव का जन्म हुआ। उनका असली नाम राजकुमार यादव है। उनके पिता सत्यपाल यादव हरियाणा के राजस्व विभाग में काम करते थे, और मां कमलेश यादव गृहिणी थीं। बचपन से ही राजकुमार को अभिनय और फिल्मों का शौक था। वे आमिर खान और मनोज बाजपेयी जैसे अभिनेताओं की नकल करते और उनसे प्रेरणा लेते थे।

राजकुमार ने गुरुग्राम के एस.एन. सिद्धेश्वर स्कूल से पढ़ाई की और दिल्ली विश्वविद्यालय के आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज से कला में स्नातक किया। कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने थिएटर शुरू किया। दिल्ली के 'क्षितिज थिएटर ग्रुप' और 'श्री राम सेंटर' में अभिनय की बारीकियां सीखीं। 2008 में उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एफटीआईआई) से दो साल का एक्टिंग कोर्स किया, जिसने उनकी प्रतिभा को और निखारा।

ये भी पढ़ें

Anjali Raghav को इस बात की दी जा रही है धमकी, Pawan Singh की हरकत पर एक्ट्रेस का टूटा ‘सब्र का बांध’
भोजपुरी
Pawan Singh-Anjali Raghav Controversy

स्टूडियो के काटने पड़े थे चक्कर

मुंबई आने के बाद राजकुमार का शुरुआती समय संघर्षों से भरा था। छोटे-छोटे विज्ञापनों में काम करने से लेकर उन्हें स्टूडियो के चक्कर काटने पड़े।

2010 में एक अखबार के विज्ञापन को देखकर उन्होंने दिबाकर बनर्जी की फिल्म 'लव, सेक्स और धोखा' के लिए ऑडिशन दिया और चुने गए। यह फिल्म उनके करियर का पहला बड़ा कदम थी।

2013 में राजकुमार ने 'काय पो छे!' और 'शाहिद' जैसी फिल्मों के साथ अपनी अभिनय क्षमता का लोहा मनवाया। 'शाहिद' में वकील शाहिद आजमी की भूमिका के लिए उन्होंने कुरान पढ़ा, अदालती कार्यवाहियों को समझा और किरदार में पूरी तरह ढल गए। इस फिल्म ने उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्मफेयर क्रिटिक्स अवॉर्ड दिलाया।

इसके बाद क्वीन (2014), अलीगढ़ (2016), ट्रैप्ड (2016), और न्यूटन (2017) जैसी फिल्मों से उनकी बहुमुखी प्रतिभा दुनिया के सामने आई। 2018 में 'स्त्री' ने उन्हें व्यावसायिक सफलता दी। 2024 में 'स्त्री 2' उनकी अब तक की सबसे बड़ी हिट साबित हुई।

हाल ही में राजकुमार की रिलीज हुई फिल्म 'मालिक' में गैंगस्टर की भूमिका के लिए उन्हें सराहना मिली, हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 'स्त्री 2' की तरह चमक नहीं पाई। अगर उनके आगामी प्रोजेक्ट की बात करें तो वे सौरव गांगुली की बायोपिक की तैयारी में जुटे हैं, जिसकी शूटिंग 2026 में शुरू होने की संभावना है।

राजकुमार राव की निजी जिंदगी भी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। 2017 में राजकुमार की मां का देहांत हो गया था और अगले ही दिन शूटिंग के लिए सेट पर लौट गए थे।

इसका कारण बताते हुए उन्होंने कहा कि मां भी उनके इस एटीट्यूड को पसंद करती थीं कि मैं काम के प्रति ईमानदार रहूं। ये घटना काम के प्रति एक्टर के कमिटमेंट और उनके माइंडसेट को दर्शाने के लिए काफी है।

इसके बाद साल 2019 में उनके सिर से पिता का हाथ भी उठ गया। 60 साल की उम्र में उन्होंने गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में अपनी अंतिम सांसें लीं। इस घटना के दो साल बाद राजकुमार राव ने 2021 में सहपाठी रहीं पत्रलेखा से शादी कर ली थी।

ये भी पढ़ें

Homosexuality: महिला बनने के लिए करवाई अनगिनत सर्जरी, चली गई जान, जानिए कौन थे ये फेमस डायरेक्टर
बॉलीवुड
Rituparno Ghosh

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bollywood

Published on:

30 Aug 2025 08:43 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / मेहनत और जज्बे की मिसाल बना Bollywood का ये फेमस एक्टर, मां के देहांत के अगले दिन ही पहुंच गया था सेट पर

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.