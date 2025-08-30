मेहनत और जज्बे की मिसाल बना Bollywood का ये फेमस एक्टर, मां के देहांत के अगले दिन ही पहुंच गया था सेट पर

राजकुमार ने गुरुग्राम के एस.एन. सिद्धेश्वर स्कूल से पढ़ाई की और दिल्ली विश्वविद्यालय के आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज से कला में स्नातक किया। कॉलेज के दिनों में ही उन्होंने थिएटर शुरू किया। दिल्ली के 'क्षितिज थिएटर ग्रुप' और 'श्री राम सेंटर' में अभिनय की बारीकियां सीखीं। 2008 में उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एफटीआईआई) से दो साल का एक्टिंग कोर्स किया, जिसने उनकी प्रतिभा को और निखारा।