ब्रेकअप के बाद फिर साथ दिखे टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी, यूजर हुए कंफ्यूज

दिशा और टाइगर ने अपने रिश्ते को कभी ऑफिशियल नहीं किया था, लेकिन खबरों के मुताबिक दोनों का 2022 के मिड में ब्रेकअप हो गया था। इसके बावजूद दिशा और टाइगर की फैमिली के साथ अच्छे रिश्ते बनाए हुए हैं। वो अक्सर उनकी मां आयशा श्रॉफ और बहन कृष्णा श्रॉफ के साथ सोशल मीडिया पर बातचीत करती दिखती हैं। दरअसल टाइगर और दिशा को एक साथ देखने के बाद फैंस ये कयास लगा रहे हैं कि क्या दोनों के बीच फिर से कुछ पक रहा है? क्या ये ट्विनिंग उनके पैचअप का इशारा है?