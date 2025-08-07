ब्रेकअप के बाद फिर साथ दिखे टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी, यूजर हुए कंफ्यूज

Tiger Shroff and Disha Patani: बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी के ब्रेकअप की खबरें तो काफी समय से चल रही हैं, लेकिन दोनों को ब्रेकअप के बाद एक साथ कम ही देखा गया है। दोनों को फिल्म 'सलाकार' के प्रीमियर पर एक साथ देखा गया, जिससे उनके फैंस के बीच फिर से चर्चा शुरू हो गई है।
बता दें कि दोनो का वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दोनों ब्लैक आउटफिट में पहुंचे थे। भले ही वे अलग-अलग पहुंचे हों, लेकिन दोनों का ट्विनिंग लुक फैंस की नजरों से नहीं बच सका। दिशा पाटनी ने इस मौके पर ब्लैक शर्ट पहनी थी, जो सामने से थोड़ी अनबटन थी, जिससे उनका लुक और भी सिजलिंग लग रहा था।
इसके साथ उन्होंने रिप्ड डेनिम माइक्रो शॉर्ट्स पहने और एक चंकी ब्राउन बेल्ट से स्टाइल को कम्प्लीट किया। उनके ब्लैक एंकल बूट्स और स्लीक क्रॉसबॉडी बैग ने लुक को और स्टाइलिश बना दिया। खुले वेवी बाल और ड्यूई मेकअप के साथ उनका लुक काफी ग्लैमरस लगा। इसके साथ ही टाइगर श्रॉफ ने ब्लैक शीयर शर्ट और फॉर्मल पैंट्स में एंट्री ली। उन्होंने लुक को और स्टाइलिश बनाने के लिए एविएटर सनग्लासेज भी लगाए थे। उनका ये सिंपल लेकिन कूल लुक हमेशा की तरह आकर्षक लगा।
दिशा और टाइगर ने अपने रिश्ते को कभी ऑफिशियल नहीं किया था, लेकिन खबरों के मुताबिक दोनों का 2022 के मिड में ब्रेकअप हो गया था। इसके बावजूद दिशा और टाइगर की फैमिली के साथ अच्छे रिश्ते बनाए हुए हैं। वो अक्सर उनकी मां आयशा श्रॉफ और बहन कृष्णा श्रॉफ के साथ सोशल मीडिया पर बातचीत करती दिखती हैं। दरअसल टाइगर और दिशा को एक साथ देखने के बाद फैंस ये कयास लगा रहे हैं कि क्या दोनों के बीच फिर से कुछ पक रहा है? क्या ये ट्विनिंग उनके पैचअप का इशारा है?