ट्रोलर्स ने फिल्म 'लक्ष्मी' का गुस्सा उतारा Twinkle Khanna पर, अभिनेत्री की फोटो मॉर्फ कर की वायरल

नई दिल्ली। इन दिनों अभिनेता अक्षय कुमार ( Akshay Kumar ) की फिल्म 'लक्ष्मी' ( Laxmii ) काफी सुर्खियों में बनी हुई है। फिल्म की कहानी और नाम से कई लोगों को आपत्ति है। जिसकी वजह से मेकर्स ने फिल्म का नाम 'लक्ष्मी बॉम्ब' ( Laxmmi Bomb ) से 'लक्ष्मी' भी कर दिया गया था। बावजूद इसके अभी भी सोशल मीडिया पर फिल्म के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। यही नहीं ट्रोलर्स ने अब अपने गुस्से का निशाना अक्षय की पत्नी ट्विंकल खन्ना ( Twinke Khanna ) पर साध दिया है। जिस पर अब अभिनेत्री का रिएक्शन सामने आया है।

यह भी पढ़ें- फिल्म 'पठान' के लिए एक्ट्रेस Deepika Padukone ने ली बड़ी रकम, इंडस्ट्री की हैं सबसे महंगी अभिनेत्री

Trolls are helpful just when I was looking for the image for https://t.co/0u5IZjit7B here it is:)Crop rather than repost! One added ’3rd class https://t.co/JSxJXpEMEL make joke about God.’I’m tempted to reply,’God clearly likes a good joke or she would not have made you.’ pic.twitter.com/i3cQbphQIm