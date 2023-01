शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान को उनके लुक के लिए किया जा रहा है ट्रोल

नई दिल्लीPublished: Jan 16, 2023 02:31:39 pm Submitted by: Anju Chaudhary Bajpai

Suhana Khan Look: शाहरुख खान (Shahrukh Khan) की लाडली बेटी सुहाना खान पैपराजी के सामने जैसे ही आईं उन्हें तुंरत की कैमरे में कैद कर लिया गया। सुहाना खान (Suhana Khan) 'नो मेकअप लुक' फैंस को नहीं आ रहा है रास।

Suhana Khan

Suhana Khan: बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान और गौरी खान की बेटी सुहाना खान अक्सर किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में छाई रहती हैं। सुहाना खान कभी लव रिलेशन को लेकर तो कभी लेट नाइट पार्टिज के लिए खबरों की हैडलाइन बन जाती हैं। इस बार सुहाना को उनकी कार में देखा गया। जैसे ही पैपाराजी ने सुहाना खान (Suhana Khan) को गाड़ी में स्पॉट किया उन्होंने तुरंत ही सुहाना का लुक अपने कैमरे में कैद कर लिया। कार में बैठी सुहाना खान वाइट कलर के वन स्टेप टॉप के साथ ग्रे जैकेट और ब्लैक ट्राउजर कैरी किया था। लेकिन सबसे हैरानी की बात तो यह है कि वह बिना मेकअप (Suhana Khan No Make up Look) के थी। सुहाना खान का नो मेकअप लुक कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है। सुहाना खान की इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि वह कैसी दिख रहीं हैं। हालांकि कुछ लोग सुहाना खान के इस लुक को देखकर यह कयास लगा रहे हैं कि हो ना हो उनके बॉयफ्रेंड अगसत्य नंदा को सिंपल और सोबर लड़की पसंद है और यही वजह है कि सुहाना खान नो-मेकअप लुक में नजर आई। लेकिन सुहाना का नो मेकअप लुक देखकर ट्रोलर्स ने उनके लुक को ट्रोल करना शुरू कर दिया है।