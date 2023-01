'आरआरआर' ऑस्कर की रेस से हुई आउट, 'एनटीआर' का करारा जवाब

नई दिल्लीPublished: Jan 16, 2023 01:15:13 pm Submitted by: Anju Chaudhary Bajpai

Oscar 2023 : निर्देशक एसएस राजामौली की फिल्म ऑस्कर की रेस से बाहर हो गई है। ऑस्कर की तरफ से इस डिसीजन पर साउथ सुपस्टार जूनियर एनटीआर ने करारा जवाब दिया है, जिसे सुनकर आप दिल भी खुश हो जाएगा।

RRR for OSCAR

RRR out of Oscar: साउथ सिनेमा के बेहतरीन निर्देशन एसएस राजामौली की फिल्म ‘आरआरआर’ का अवॉर्ड जीतने का सिलसिला लगातार जारी है। फिल्म 'RRR' ने गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड जीतने के बाद अब (Best Foreign Language Film) के लिए क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड्स से नवाजा गया है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि फिल्म आरआरआर को ऑस्कर की रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इस बात से फिल्म से जुड़े एक्टर्स, निर्माता-निर्देशक और फैंस का दिल टूट गया है। अब RRR टीम की नजर ऑस्कर (oscar) नॉमिनेशन (oscar nomination) पर लगातार बनी हुई थी। आपको बता दें कि फिल्म को भारत की ओर से ऑफिशियल एंट्री के तौर पर नहीं भेजा गया था। मेकर्स ने इसके लिए अलग से एंट्री भेजी थी। भारत ने फिल्म 'छेल्लो शो' को ऑफिशियल ऑस्कर एंट्री के तौर पर भेजा था। इसी मुद्दे पर जूनियर एनटीआर (Jr.NTR) ने एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म को लेकर काफी बड़ी बात कह दी। लेकिन हिम्मत दिखाते हुए इसी फिल्म के एक्टर जूनियर एनटीआर ने एक फिल्म को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया है, जिसे सुनकर आपका दिल भी गदगद हो जाएगा।