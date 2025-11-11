‘पापा ठीक हैं…’ जितेंद्र को लेकर बेटे तुषार कपूर ने दिया बड़ा अपडेट, कल लड़खड़ाकर गिरे थे एक्टर

मुंबई के हॉस्पिटल में इस समय दो दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र और प्रेम चोपड़ा एडमिट हैं। ऐसे में जब कल जितेंद्र जरीन खान की प्रेयर मीट में पहुंचे तो वह अचानक उनका पैर सीढ़ियां चढ़ते हुए प्लेटफार्म से टकराया और उनका संतुलन बिगड़ गया, वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। घटना का यह वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, और उनके चाहने वाले उनकी सेहत को लेकर फिक्रमंद हो गए।