‘पापा ठीक हैं…’ जितेंद्र को लेकर बेटे तुषार कपूर ने दिया बड़ा अपडेट, कल लड़खड़ाकर गिरे थे एक्टर

Tusshar Kapoor On Jeetendra: इस समय जहां देश में धर्मेंद्र के स्वस्थ होने की कामना की जा रही है वहीं, बीते दिन कल जितेंद्र भी लड़खड़ाकर नीचे गिर गए थे, जिसके बाद उनके फैंस परेशान हो गए थे। अब ऐसे में एक्टर के बेटे तुषार कपूर ने उनकी हेल्थ पर बड़ी जानकारी दी है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Priyanka Dagar

Nov 11, 2025

Jeetendra Health Update

जितेंद्र के गिरने के बाद बेटे तुषार कपूर ने दिया अपडेट

JeetendraHealth Update: सोमवार 10 नवंबर का दिन बॉलीवुड के लिए बेहद भावुक रहा। फिल्ममेकर संजय खान की पत्नी जरीन खान की प्रार्थना सभा में बॉलीवुड की कई जानी-मानी हस्तियां उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंची थीं। इसी दुखद माहौल के बीच, दिग्गज अभिनेता जितेंद्र के साथ एक छोटी सी दुर्घटना हो गई, जिसने उनके फैंस की चिंता बढ़ा दी।

जितेंद्र के गिरने पर बेटे तुषार ने दिया बड़ा अपडेट (Jeetendra Health Update)

मुंबई के हॉस्पिटल में इस समय दो दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र और प्रेम चोपड़ा एडमिट हैं। ऐसे में जब कल जितेंद्र जरीन खान की प्रेयर मीट में पहुंचे तो वह अचानक उनका पैर सीढ़ियां चढ़ते हुए प्लेटफार्म से टकराया और उनका संतुलन बिगड़ गया, वह लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़े। घटना का यह वीडियो देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, और उनके चाहने वाले उनकी सेहत को लेकर फिक्रमंद हो गए।

चिंता में आ गए थे जितेंद्र के फैंस (Tusshar Kapoor On Father Jeetendra Health Update)

जितेंद्र के साथ जो दुर्घटना हुई उसके बाद यह अफवाह भी उड़ने लगी कि जितेंद्र को चोट लगने के कारण उनकी तबीयत बिगड़ गई है। हालांकि, अब उनके बेटे और अभिनेता तुषार कपूर ने लगभग 24 घंटे बाद इन सभी अफवाहों पर विराम लगा दिया है और अपने पिता का हेल्थ अपडेट दिया है।

"पापा बिल्कुल ठीक हैं, कोई चोट नहीं" (Jeetendra falls at Zarine Khan prayer meet)

'बॉम्बे टाइम्स' से बात करते हुए तुषार कपूर ने फैंस को आश्वासन दिया कि घबराने की कोई बात नहीं है। उन्होंने कहा, "पापा, बिल्कुल ठीक हैं। यह बस एक मामूली घटना थी। उनका बैलेंस बिगड़ गया था जिस वजह से वह गिर गए थे, लेकिन कोई चोट नहीं आई।" तुषार के इस बयान से उनके फैंस ने राहत की सांस ली है।

श्रद्धांजलि देने पहुंचे सितारे (Zarine Khan Prayer Meet)

बता दें कि यह प्रार्थना सभा ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान की मां जरीन खान के निधन के बाद रखी गई थी। इस मौके पर ऋतिक रोशन, सुजैन खान, उनके बेटे ऋदान, फरदीन खान, रानी मुखर्जी और सबा आजाद समेत सिनेमा जगत की कई हस्तियां शामिल हुईं थी और उनकी आत्मा को श्रद्धांजलि दी थी।

फिल्मों से दूरी पर OTT पर सक्रिय

'हिम्मतवाला', 'तोहफा' और 'परिचय' जैसी 200 से अधिक सफल फिल्में देने वाले जितेंद्र ने आखिरी बार बड़े पर्दे पर साल 2005 में काम किया था। हालांकि, वह अब भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर काफी एक्टिव हैं। उन्हें हाल ही में OTT पर 'बारिश सीजन 2' और 'अपहरण सीजन 2' जैसी वेब सीरीज में देखा गया था।

