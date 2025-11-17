उन्होंने खुद कहा, मुझे रोल दिलवाओ... विजय वर्मा और मनीष मल्होत्रा ने रेखा के पर्दे पर वापसी को लेकर कही ये बात

रेखा (सोर्स: X #rekhaji)
Rekha Set For Comeback: बॉलीवुड की एवरग्रीन अभिनेत्री रेखा भले ही इन दिनों फिल्मी पर्दे से दूर हों, फिर भी अपनी प्राइवेट लाइफ को लेकर वो हमेशा सुर्खियों में छाई रहती हैं। उनका लंबा और शानदार बॉलीवुड करियर हो या उनकी रियल लाइफ एक्ट्रेस ने हर मोड़ पर कई उतार-चढ़ाव देखे हैं। यही कारण है कि उनके अनगिनत फैंस उनकी जिंदगी के हर छोटे-बड़े पहलू को जानने के लिए हमेशा उत्सुक और एक्साइटेड रहते हैं।
रेखा को बॉलीवुड में ग्लैमर और कला दोनों का संगम माना जाता है। उनकी अदाकारी ने कई पीढ़ियों के दिलों पर कब्जा किया है। बता दें कि फैंस बेसब्री से उनके पर्दे पर लौटने का इंतजार कर रहे हैं। रेखा के पुराने दोस्त, डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने अब खुलासा किया है कि वो उन्हें अपने प्रोडक्शन 'गुस्ताख इश्क' में एक छोटी-सी भूमिका देने पर विचार कर रहे थे, जिसमें विजय वर्मा और फातिमा सना शेख अहम रोल में हैं। इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह भी है। दरअसल, मनीष और रेखा का रिश्ता सालों से है। वे काफी करीबी दोस्त हैं, लेकिन फिल्म की टीम को लगा कि रेखा के लिए ये रोल बहुत छोटी है।
एक इंटरव्यू के दौरान जब रेखा की पर्दे पर वापसी की संभावना के बारे में पूछा गया, तो इस पर विजय ने बताया, 'मनीष रेखा जी को गुस्ताख इश्क में एक भूमिका के लिए कास्ट करना चाहते थे। फिर विभु (पुरी, निर्देशक) ने उन्हें बताया कि ये रोल उनके लिए बहुत छोटी है।' इसके बाद विजय की ओर से बोलते हुए, विभु पुरी ने कहा, "ये एक छोटी लेकिन इंपॉर्टेंट रोल है। जो विजय के किरदार को नसीरुद्दीन शाह के किरदार से जोड़ती है।
मनीष लगातार इस बात पर जोर दे रहे थे कि हम इस रोल के लिए रेखा जी से कॉन्टैक्ट करेंगे। लेकिन फिर हमने सोचा कि हम उन्हें आधे दिन के काम के लिए नहीं रखना चाहते। वो एक बड़े किरदार की हकदार हैं।" अब रेखा गुस्ताख इश्क का हिस्सा नहीं हैं, डिजाइनर से निर्माता बने विजय ने कहा, 'मैं चाहूंगा कि रेखा जी मेरी किसी भी फिल्म में काम करें।
जब सही स्क्रिप्ट आएगी, तो वो उसमें जरूर कोई ना कोई भूमिका निभाएंगी। मुझे उनके लिए एक ऐसा रोल चाहिए जो उन्हें चुनौती दे। वो पहले ही बहुत कुछ कर चुकी हैं। उनके पास काम का एक विस्तृत दायरा है। अगर मुझे कोई ऐसी स्क्रिप्ट मिलती है जिसमें मुझे लगता है कि मुझे उन्हें लेना चाहिए, तो मैं जरूर लूंगा। उस स्क्रिप्ट की तलाश जारी है। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारे पास कुछ नया नहीं है" इतना ही नहीं, मनीष की इस इच्छा का जवाब देते हुए, विजय ने बताया, ' रेखा ने उनसे कहा था कि वो उनके साथ काम करना चाहती हैं, हम कब साथ काम करेंगे, विजय?' उन्होंने मुझसे मेरी फिल्मों के बारे में पूछा और कहा कि कोई रोल दिलवाओ, अपने निर्देशकों को उनका नाम सुझाना चाहिए, ये एक अच्छा निर्णय हो सकता है।"
बड़ी खबरेंView All
बॉलीवुड
मनोरंजन
ट्रेंडिंग