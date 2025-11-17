उन्होंने खुद कहा, मुझे रोल दिलवाओ... विजय वर्मा और मनीष मल्होत्रा ने रेखा के पर्दे पर वापसी को लेकर कही ये बात

जब सही स्क्रिप्ट आएगी, तो वो उसमें जरूर कोई ना कोई भूमिका निभाएंगी। मुझे उनके लिए एक ऐसा रोल चाहिए जो उन्हें चुनौती दे। वो पहले ही बहुत कुछ कर चुकी हैं। उनके पास काम का एक विस्तृत दायरा है। अगर मुझे कोई ऐसी स्क्रिप्ट मिलती है जिसमें मुझे लगता है कि मुझे उन्हें लेना चाहिए, तो मैं जरूर लूंगा। उस स्क्रिप्ट की तलाश जारी है। उन्हें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारे पास कुछ नया नहीं है" इतना ही नहीं, मनीष की इस इच्छा का जवाब देते हुए, विजय ने बताया, ' रेखा ने उनसे कहा था कि वो उनके साथ काम करना चाहती हैं, हम कब साथ काम करेंगे, विजय?' उन्होंने मुझसे मेरी फिल्मों के बारे में पूछा और कहा कि कोई रोल दिलवाओ, अपने निर्देशकों को उनका नाम सुझाना चाहिए, ये एक अच्छा निर्णय हो सकता है।"