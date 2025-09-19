सिर्फ 15 दिन में बनी, बिना स्क्रिप्ट की ये साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म, हर सीन में है खतरनाक सस्पेंस

इसके साथ ही एक इंटरव्यू में सुशांत सिंह ने बताया था कि 'कौन' फिल्म का तैयार तो जरूर था, लेकिन कोई बाउंस स्क्रिप्ट नहीं थी। डायलॉग वगैरह कुछ भी रेडी नहीं थे। वे सेट पर जाते थे और सीन को इम्प्रोवाइज करते थे। 'कौन' फिल्म को क्रिटिक्स और दर्शकों दोनों ने पसंद किया था। बता दें कि ये फिल्म अपनी अनूठी कहानी कहने के अंदाज और सस्पेंस से भरपूर माहौल के कारण आज भी याद की जाती है। अनुराग कश्यप ने दिखा दिया कि बिना स्क्रिप्ट के भी एक बेहतरीन फिल्म बनाई जा सकती है।