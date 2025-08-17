उर्फी जावेद हुईं लहूलुहान, चेहरे से बहता दिखा खून

उर्फी ने एक और मजेदार वीडियो इंस्टाग्राम स्टोरी पर पोस्ट किया। इस वीडियो में उनकी पालतू बिल्ली की केयरटेकर नजर आ रही हैं, जो उर्फी को पंजा मारने पर बिल्ली को डांट रही हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि केयरटेकर बिल्ली को डांट रही हैं और हल्के हाथों से उसे मार भी रही हैं। वह उसे समझा रही हैं कि ऐसा व्यवहार ठीक नहीं है। वहीं, उर्फी यह पूरी घटना अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रही हैं और हंसती भी नजर आ रही हैं। इस वीडियो के साथ उर्फी ने कैप्शन लिखा, 'दिस कैट इज एविल,' यानी 'यह बिल्ली शैतान है।'