US-Iran War: जावेद अख्तर- अक्षय कुमार ने वैश्विक संघर्ष पर उठाई आवाज, रखी बेबाक राय

Javed AkhtarOn US-Iran War Global Conflict: इस समय मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध है। ईरान और अमेरिका के बीच गहराते युद्ध के बादलों ने पूरी दुनिया को डरा दिया है। इस वैश्विक संकट का असर अब भारतीय मनोरंजन जगत पर भी साफ दिखने लगा है। इससे पहले ईरान एक्ट्रेस एलनाज नोरौजी ने वहां की 'मोरैलिटी पुलिस' के खौफनाक चेहरे को दुनिया के सामने रखा था और आवाज उठाई थी। अब इसी बीच जावेद अख्तर ने भी वैश्विक संघर्ष पर अपनी बेबाक राय रखी है। साथ ही अक्षय कुमार ने भी भावुक अपील की है। बॉलीवुडके दिग्गज कलाकार इस टकराव पर अपनी बेचैनी और सहानुभूति जाहिर कर रहे हैं। जहां कुछ सितारे शांति की दुआ मांग रहे हैं, वहीं कुछ इसे लेकर कड़ी राजनीतिक राय भी रख रहे हैं।