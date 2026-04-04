US-Iran War: जावेद अख्तर- अक्षय कुमार ने वैश्विक संघर्ष पर उठाई आवाज, रखी बेबाक राय

यूएस-ईरान वॉर अक्षय कुमार से लेकर जावेद अख्तर की राय
Javed AkhtarOn US-Iran War Global Conflict: इस समय मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध है। ईरान और अमेरिका के बीच गहराते युद्ध के बादलों ने पूरी दुनिया को डरा दिया है। इस वैश्विक संकट का असर अब भारतीय मनोरंजन जगत पर भी साफ दिखने लगा है। इससे पहले ईरान एक्ट्रेस एलनाज नोरौजी ने वहां की 'मोरैलिटी पुलिस' के खौफनाक चेहरे को दुनिया के सामने रखा था और आवाज उठाई थी। अब इसी बीच जावेद अख्तर ने भी वैश्विक संघर्ष पर अपनी बेबाक राय रखी है। साथ ही अक्षय कुमार ने भी भावुक अपील की है। बॉलीवुडके दिग्गज कलाकार इस टकराव पर अपनी बेचैनी और सहानुभूति जाहिर कर रहे हैं। जहां कुछ सितारे शांति की दुआ मांग रहे हैं, वहीं कुछ इसे लेकर कड़ी राजनीतिक राय भी रख रहे हैं।
मशहूर लेखक और गीतकार जावेद अख्तर उन पहले कलाकारों में से थे, जिन्होंने इस संघर्ष पर खुलकर अपनी राय रखी। 2 मार्च को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर उन्होंने अमेरिकी नेतृत्व और इजरायल के रुख पर सवाल उठाए। अख्तर ने लिखा, "मुझे लगता है कि इस बार ट्रंप और इजरायल ने अपनी हद पार कर दी है। अगर उन्हें ईरान के साथ भी इराक जैसा सलूक करने दिया गया, तो चीन दुनिया में अपनी साख खो देगा। उन्होंने दूसरों को दीवार से सटा दिया है, जिससे प्रतिक्रिया के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है।"
हमेशा की तरह, संकट की इस घड़ी में अभिनेता सोनू सूद एक बार फिर लोगों की मदद के लिए ढाल बनकर खड़े हुए। युद्ध के तनाव के कारण जब दुबई में उड़ानों का आवागमन ठप हुआ और कई भारतीय वहां फंस गए, तो सोनू सूद ने उनके ठहरने के लिए मुफ्त आवास की पेशकश की। उन्होंने सोशल मीडिया पर शांति की कामना करते हुए लिखा, "मुझे उम्मीद है कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा, मैं सभी की सलामती चाहता हूं।"
सुपरस्टार अक्षय कुमार ने अपने क्विज शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' के एक एपिसोड के दौरान दर्शकों से शांति के लिए प्रार्थना करने का आग्रह किया था। दुनिया में चल रहे युद्धों पर चिंता जताते हुए अक्षय ने कहा, "दुनिया में इस समय बहुत परेशानियां हैं। कई जगह युद्ध हो रहे हैं, इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। जब भी आप रात को सोने जाएं, अपने परिवार और देश की सुरक्षा के लिए एक छोटी सी दुआ जरूर करें।"
मलयालम सुपरस्टार ममूटी ने एक कार्यक्रम के दौरान युद्ध की तुलना सिनेमा से करते हुए कहा कि जंग में चाहे जो जीते, लेकिन अंत में जीत 'मानवता' की होनी चाहिए। वहीं, अभिनेत्री और सांसद कंगना रनौत ने इस संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा कि दुनिया भर में जारी इस उथल-पुथल के दौर में पीएम मोदी ने भारत को "सुरक्षित और शक्तिशाली" बनाए रखा है। उनके को-स्टार आर. माधवन ने भी दुबई और यूएई में फंसे लोगों के लिए राहत कार्यों की जानकारी साझा कर मदद का हाथ बढ़ाया।
कुल मिलाकर, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री इस समय वैश्विक शांति की उम्मीद कर रही है। सितारों का मानना है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा बेगुनाह लोगों को भुगतना पड़ता है।
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