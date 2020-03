कोरोना वायरस से पीड़ित लोगों की आर्थिक मदद के लिए टूट पड़ा बॉलीवुड , वरुण धवन ने दान किए 55 लाख

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के असर से ना केवल लोगों की जान जा रही है बल्कि देश में हुए लॉकडाउन की वजह से भारत बड़ी ही मुश्किलों से भरे दौर से गुजर रहा है। वहीं इस महामारी ने भारत की अर्थव्यवस्था को भी डगमगा कर रख दिया है। लॉकडाउन की वजह से देश में लाखों मजदूर घर से बेघर हो चुके है जिसके चलते वो अपने घर और गावों की तरफ जाने का रुख कर रहे हैं। भारत में आई इस समस्या को देखते हुए बॉलीवुड के कई सितारे आर्थिक रूप से मदद करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं।

देश भर के बड़े-बड़े उधोगपतियों ने जहां करोड़ो रूपए दान कर अपना सराहनीय योगदान दिया है तो वही बॉलीवुड के सितारे भी इस काम में पीछे नही रहे है। उन्होनें भी सरकार के खाते में लाखों-करोड़ों रुपये दान किए हैं। जिनमें से एक अभिनेता वरुण धवन भी हैं। वरुण धवन ने कोराना वायरस की मार झेल रहे लोगों के लिए प्रधानमंत्री केयर्स फंड में 30 लाख रुपये और महाराष्ट्र सीएम रिलीफ फंड में 25 लाख रुपये दान किए हैं। इस बात की घोषणा उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए की। वरुण धवन ने ट्विटर पर लिखा, 'मैं महाराष्ट्र सीएम रिलीफ फंड में 25 लाख रुपये के सहयोग की घोषणा करता हूं। सर हम सब आपके साथ हैं।'

I pledge to contribute 30 lakhs to the PM CARE fund. We will over come this. Desh hai toh hum hain. https://t.co/E87IU22NaF — Varun Dhawan (@Varun_dvn) March 28, 2020

वरुण धवन की इस दरियादिली पर फैंस उनकी प्रशंसा कर रहे हैं वही अभिनेता अक्षय कुमार भी 25 करोड़ रुपये देने का एलान किया है।

This is that time when all that matters is the lives of our people. And we need to do anything and everything it takes. I pledge to contribute Rs 25 crores from my savings to @narendramodi ji’s PM-CARES Fund. Let’s save lives, Jaan hai toh jahaan hai. 🙏🏻 https://t.co/dKbxiLXFLS — Akshay Kumar (@akshaykumar) March 28, 2020

गुरु रंधावा ने भी 20 लाख रुपये का मदद देने का एलान कर दिया। उन्होंने ट्वीट किया, 'मैं अपनी बचत से 20 लाख रुपये का योगदान दे रहा हूं। आइए एक-दूसरे की सहायता करें। मैंने अपने शो और गानों के जरिए पैसा कमाया है, जो आप सभी ने टिकट खरीदे हैं। इसलिए यहां मेरा योगदान है। जय हिंद।'

I pledge to contribute Rs 20 lacs from my savings to @narendramodi sir’s PM-CARES Fund. Let’s help each other 🙏🏻



I have earned money through my shows and songs which you all have bought tickets or have bought from online platforms. So here is doing my contribution 🙏 Jai Hind https://t.co/h0F1KOuQNV — Guru Randhawa (@GuruOfficial) March 28, 2020

सांसद और अभिनेता रवि किशन ने भी एक बड़ा योगदान देकर जनहित का काम किया है उन्होनें एक करोड़ रुपये देने के साथ अपनी एक महीने की सैलरी भी दान देने की घोषणा की हैं। इतना ही नहीं रवि किशन इससे भी अपने संसदीय क्षेत्र गोरखपुर में सांसद निधि से 50 लाख रुपए की मदद दे चुके हैं।