इतना गंदा ड्रेस… इंडिया की टॉप सुपरमॉडल की हुई फजीहत, वीडियो आया सामने

दरअसल, सुपरमॉडल एलिसिया कौर (Alicia Kaur) हाल ही में ‘हसीना बाजार इंडिया वूमन ऑफ द इयर’ अवॉर्ड्स में गई थीं। जहां उन्होंने काले कोट में धमाकेदार एंट्री ली। उन्होंने ब्लैक कलर का कोट और गले में क्लासिक और रॉयल डिजाइनर नेकपीस पहना हुआ था। खास बात ये थी कि कोट पीछे से कटा हुआ था और आगे से भी ओपेन था। उन्होंने कोट के नीचे कुछ नहीं पहन रखा था। सिवाय एक हार के… यही सब देख यूजर्स सोशल मीडिया पर भड़क गए हैं।