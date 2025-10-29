Patrika LogoSwitch to English

इतना गंदा ड्रेस… इंडिया की टॉप सुपरमॉडल की हुई फजीहत, वीडियो आया सामने

Model Alicia Kaur Got Trolled: इंडिया की टॉप सुपरमॉडल एलिसिया कौर सोशल मीडिया पर बुरी तरह से ट्रोल हो रही हैं। हाल ही में उन्होंने एक ऐसा ड्रेस पहना, जिसे देखने के बाद लोग भड़क गए।

less than 1 minute read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Oct 29, 2025

Model Alicia Kaur

सुपरमॉडल एलिसिया कौर की लेटेस्ट फोटो (इमेज सोर्स: इंस्टैंट बॉलीवुड)

Alicia Kaur Latest Viral Video: मुंबई की ‘रनवे क्वीन’ और सुपरमॉडल एलिसिया कौर (Alicia Kaur) एक बार फिर सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं। ऑस्ट्रेलिया से मुंबई शिफ्ट हुईं गोरी-चिट्टी मॉडल ने हाल ही में एक ऐसा ड्रेस पहना, जिसे देखने के बाद लोग भड़क गए।

ये कैसे कैसे फैशन आ गए हैं?

दरअसल, सुपरमॉडल एलिसिया कौर (Alicia Kaur) हाल ही में ‘हसीना बाजार इंडिया वूमन ऑफ द इयर’ अवॉर्ड्स में गई थीं। जहां उन्होंने काले कोट में धमाकेदार एंट्री ली। उन्होंने ब्लैक कलर का कोट और गले में क्लासिक और रॉयल डिजाइनर नेकपीस पहना हुआ था। खास बात ये थी कि कोट पीछे से कटा हुआ था और आगे से भी ओपेन था। उन्होंने कोट के नीचे कुछ नहीं पहन रखा था। सिवाय एक हार के… यही सब देख यूजर्स सोशल मीडिया पर भड़क गए हैं।

एक ने वीडियो पर कमेंट में लिखा- ‘ये कैसे कैसे फैशन आ गए हैं?’, दूसरे ने लिखा- ‘मुझे असहज महसूस हो रहा है।’ तीसरे ने लिखा- ‘क्यों पहना है… उतार के फेंक दो ज्यादा अच्छा है।’

देखें वीडियो-

ये वही वीडियो है, जिस पर लोग कमेंट कर रहे हैं...

रैंप पर मचा चुकी हैं तहलका

एलिसिया, सिद्धार्थ मल्होत्रा संग रैंप पर तहलका मचा चुकी हैं। एलिसिया (Alicia Kaur) को मॉडलिंग में एक दशक से भी ज्यादा का अनुभव है। उन्होंने अपनी मॉडलिंग की शुरुआत 3 वर्ष की उम्र में की थी। भारत में उन्होंने प्रमुख फैशन शोज जैसे ‘Lakmé Fashion Week’ और ‘India Couture Week’ में नियमित रूप से हिस्सा लिया है।

वह (Alicia Kaur) रैंप पर अपनी पोजिंग, वॉक, और स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। यही कारण है कि अब उन्हें फैशन इंडस्ट्री में एक भरोसेमंद और सक्रिय चेहरे के रूप में देखा जा रहा है।

