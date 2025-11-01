ब्लॉकबस्टर फिल्म में इन दो एक्ट्रेस ने किया था कमाल, आज भी लोगों को पसंद आती है इनकी जोड़ी

विद्या बालन ने अपने प्रतिष्ठित किरदार मंजुलिका के रूप में वही तीव्रता और रहस्य दिखाया, जिसने 2007 में उन्हें फेमस कर दिया था। हालांकि इस फिल्म में उनके सामने थीं शालीनता, सौंदर्य और नियंत्रण की मूर्ति माधुरी दीक्षित, जिनके हर भाव और हर कदम में उनकी सालों की साधना झलकती है। उनका यह डांस केवल नृत्य नहीं था, बल्कि कला और आत्मा के बीच, शक्ति और सौंदर्य के बीच एक गहन संवाद था। ऐसे में कैमरे ने जब दो अद्भुत कलाकारों के संगम और नजाकत से भरे नृत्य संगम को कैद किया तो हर फ्रेम दर्शकों की तालियों से गूंज उठा।