ब्लॉकबस्टर फिल्म में इन दो एक्ट्रेस ने किया था कमाल, आज भी लोगों को पसंद आती है इनकी जोड़ी

फिल्म भूल भुलैया 3 में थी माधुरी दीक्षित और विद्या बालन
Bollywood Actress: फिल्म ‘भूल भुलैया 3’ को रिलीज हुए एक साल हो चुका है, लेकिन यह फिल्म आज भी सिर्फ 2024 की सबसे बड़ी दिवाली ब्लॉकबस्टर के रूप में नहीं, बल्कि उस अद्भुत ऑनस्क्रीन पल के लिए याद की जाती है जो दो फेमस एक्ट्रेस को एक साथ लेकर आई थीं और वो माधुरी दीक्षित और विद्या बालन थीं।
जब फिल्म का गाना ‘आमी जे तोमार 3.0’ के शानदार सीन्स पर्दे पर दिखे तो दर्शकों ने महसूस किया कि वे कुछ ऐसा देखने जा रहे हैं। जिसमें शास्त्रीय नृत्य, सिनेमाई भव्यता और भावनात्मक गहराई का एक सम्मिश्रण फिल्म की आत्मा बन गई थी।
विद्या बालन ने अपने प्रतिष्ठित किरदार मंजुलिका के रूप में वही तीव्रता और रहस्य दिखाया, जिसने 2007 में उन्हें फेमस कर दिया था। हालांकि इस फिल्म में उनके सामने थीं शालीनता, सौंदर्य और नियंत्रण की मूर्ति माधुरी दीक्षित, जिनके हर भाव और हर कदम में उनकी सालों की साधना झलकती है। उनका यह डांस केवल नृत्य नहीं था, बल्कि कला और आत्मा के बीच, शक्ति और सौंदर्य के बीच एक गहन संवाद था। ऐसे में कैमरे ने जब दो अद्भुत कलाकारों के संगम और नजाकत से भरे नृत्य संगम को कैद किया तो हर फ्रेम दर्शकों की तालियों से गूंज उठा।
निर्देशक अनीस बज्मी के लिए यह दृश्य ‘भूल भुलैया’ फ्रैंचाइज़ी की आत्मा का प्रतीक था, जहां श्रद्धा और भय, भक्ति और नाट्य का संगम होता है। अब जब फिल्म अपनी पहली एनिवर्सरी मना रही है, तो ‘आमी जे तोमार 3.0’ गाना, बॉलीवुड के सबसे जबरदस्त गानों में शामिल हो चुका है। ये वो गाना है जहां हिंदी सिनेमा की दो एक्ट्रेस ने अपने दम पर प्रदर्शन, शालीनता और शक्ति को नई परिभाषा दी। यह सिर्फ उनका डांस नहीं, बल्कि हिंदी सिनेमा का काव्यात्मक और दिव्य स्वरूप है।
