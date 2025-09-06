Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बॉलीवुड

Vikram Bhatt Mother Dies: मशहूर डायरेक्टर पर टूटा दुखों का पहाड़, मां का हुआ निधन

Vikram Bhatt Mother Dies: जाने-माने डायरेक्टर विक्रम भट्ट के परिवार में मातम छा गया है। उनकी मां वर्षा भट्ट का निधन हो गया है।

मुंबई

Priyanka Dagar

Sep 06, 2025

Vikram Bhatt Mother varsha bhatt dies

Vikram Bhatt Mother Passed Away: फिल्म इंडस्ट्री से बड़ी खबर आ रही है। बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक फिल्में देने वाले डायरेक्टर विक्रम भट्ट की मां ने 85 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। उन्होंने शनिवार 6 सितंबर की सुबह आखिरी सांस ली। इस दुखद खबर से पूरे फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। हर कोई भट्ट परिवार को सांत्वना दे रहा है और सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है।

विक्रम भट्ट की मां का निधन (Vikram Bhatt Mother Dies)

विक्रम भट्ट की मां वर्षा भट्ट लंबे समय से बीमार चल रही थीं। उनकी किडनी में काफी समय से गंभीर इन्फेक्शन था, जिसके कारण उनके शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था और इसी के चलते वर्षा भट्ट का निधन हो गया। वर्षा भट्ट मशहूर सिनेमैटोग्राफर प्रवीण भट्ट की पत्नी थीं और उनकी मौत की खबर बेटे विक्रम भट्ट की टीम द्वारा दी गई है। परिवार के करीबी सूत्रों के अनुसार, उनका अंतिम संस्कार शनिवार दोपहर वर्सोवा श्मशान घाट में किया जाएगा।

ये भी पढ़ें

इस एक्ट्रेस ने प्रोड्यूसर को बनाया बंधक, चाकू- बंदूक की नोंक पर ट्रांसफर कराए लाखों रुपये…
बॉलीवुड
Producer krishnakumar veer singh meena case registered against Actress Nikita Ghag

विक्रम भट्ट के लिए मां का योगदान

विक्रम भट्ट अपनी मां के बेहद करीब थे और उनके करियर में उनकी मां का एक बड़ा योगदान माना जाता है। बचपन से ही उनका सपना फिल्म मेकिंग में जाने का था और उनकी मां ने हमेशा उनके इस सपने को पूरा करने में उनका साथ दिया। आज विक्रम भट्ट की गिनती बॉलीवुड के टॉप डायरेक्टर्स में होती है, जिसका श्रेय वह हमेशा अपनी मां को देते थे।

विक्रम भट्ट का करियर रहा है बेहद शानदार

विक्रम भट्ट ने पिछले 33 सालों में बॉलीवुड को डायरेक्शन के रूप में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं। उन्होंने अपनी पहली फिल्म 'जानम' साल 1992 में डायरेक्ट की थी। वह सिर्फ डायरेक्टर ही नहीं, बल्कि एक अच्छे स्क्रीनराइटर भी हैं। इसके अलावा, उन्होंने कुछ फिल्मों में एक्टिंग भी की है। साल 2015 में आई फिल्म 'खामोशियां' में वह पहली बार एक्टर के रूप में पर्दे पर नजर आए थे।

विक्रम भट्ट ने बनाई थी ये बड़ी फिल्में

विक्रम भट्ट की कुछ पॉपुलर फिल्में हैं जिसमें- ‘राज’, ‘1920’, ‘क्रिएचर’, ‘लव गेम्स’, ‘फुटपाथ’ हैं, लेकिन विक्रम भट्ट ने पहले एक्शन, थ्रिलर फिल्मों से शुरुआत की थी, उन्होंने ‘मदहोश’, ‘गुनहगार’, ‘बंबई का बाबू’ और आमिर खान स्टारर फिल्म ‘गुलाम’ जैसी फिल्में बनाई। साल 2002 में बतौर निर्देशक विक्रम भट्ट ने हॉरर जॉनर की पहली फिल्म ‘राज’ बनाई और यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसके बाद विक्रम ने ‘फियर’, ‘1920’, ‘शापित’, ‘हॉन्टेड थ्रीडी’, ‘राज थ्रीडी’, ‘क्रिएचर थ्रीडी’, ‘राज रीबूट’, ‘1921’, ‘गोस्ट’, ‘जुदा होगी भी’ जैसी हॉरर मूवी भी बनाई हैं।

ये भी पढ़ें

फेमस सिंगर पर भालू ने किया हमला, हाथ-पैरों पर मारे दांत, आनन-फानन में ले जाया गया हॉस्पिटल
मनोरंजन
Singer Quratulain Baloch Bear Attack

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Published on:

06 Sept 2025 03:02 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / Vikram Bhatt Mother Dies: मशहूर डायरेक्टर पर टूटा दुखों का पहाड़, मां का हुआ निधन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट