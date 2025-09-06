Vikram Bhatt Mother Dies: मशहूर डायरेक्टर पर टूटा दुखों का पहाड़, मां का हुआ निधन

Vikram Bhatt Mother Passed Away: फिल्म इंडस्ट्री से बड़ी खबर आ रही है। बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक फिल्में देने वाले डायरेक्टर विक्रम भट्ट की मां ने 85 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया है। उन्होंने शनिवार 6 सितंबर की सुबह आखिरी सांस ली। इस दुखद खबर से पूरे फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। हर कोई भट्ट परिवार को सांत्वना दे रहा है और सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है।
विक्रम भट्ट की मां वर्षा भट्ट लंबे समय से बीमार चल रही थीं। उनकी किडनी में काफी समय से गंभीर इन्फेक्शन था, जिसके कारण उनके शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था और इसी के चलते वर्षा भट्ट का निधन हो गया। वर्षा भट्ट मशहूर सिनेमैटोग्राफर प्रवीण भट्ट की पत्नी थीं और उनकी मौत की खबर बेटे विक्रम भट्ट की टीम द्वारा दी गई है। परिवार के करीबी सूत्रों के अनुसार, उनका अंतिम संस्कार शनिवार दोपहर वर्सोवा श्मशान घाट में किया जाएगा।
विक्रम भट्ट अपनी मां के बेहद करीब थे और उनके करियर में उनकी मां का एक बड़ा योगदान माना जाता है। बचपन से ही उनका सपना फिल्म मेकिंग में जाने का था और उनकी मां ने हमेशा उनके इस सपने को पूरा करने में उनका साथ दिया। आज विक्रम भट्ट की गिनती बॉलीवुड के टॉप डायरेक्टर्स में होती है, जिसका श्रेय वह हमेशा अपनी मां को देते थे।
विक्रम भट्ट ने पिछले 33 सालों में बॉलीवुड को डायरेक्शन के रूप में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं। उन्होंने अपनी पहली फिल्म 'जानम' साल 1992 में डायरेक्ट की थी। वह सिर्फ डायरेक्टर ही नहीं, बल्कि एक अच्छे स्क्रीनराइटर भी हैं। इसके अलावा, उन्होंने कुछ फिल्मों में एक्टिंग भी की है। साल 2015 में आई फिल्म 'खामोशियां' में वह पहली बार एक्टर के रूप में पर्दे पर नजर आए थे।
विक्रम भट्ट की कुछ पॉपुलर फिल्में हैं जिसमें- ‘राज’, ‘1920’, ‘क्रिएचर’, ‘लव गेम्स’, ‘फुटपाथ’ हैं, लेकिन विक्रम भट्ट ने पहले एक्शन, थ्रिलर फिल्मों से शुरुआत की थी, उन्होंने ‘मदहोश’, ‘गुनहगार’, ‘बंबई का बाबू’ और आमिर खान स्टारर फिल्म ‘गुलाम’ जैसी फिल्में बनाई। साल 2002 में बतौर निर्देशक विक्रम भट्ट ने हॉरर जॉनर की पहली फिल्म ‘राज’ बनाई और यह फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इसके बाद विक्रम ने ‘फियर’, ‘1920’, ‘शापित’, ‘हॉन्टेड थ्रीडी’, ‘राज थ्रीडी’, ‘क्रिएचर थ्रीडी’, ‘राज रीबूट’, ‘1921’, ‘गोस्ट’, ‘जुदा होगी भी’ जैसी हॉरर मूवी भी बनाई हैं।